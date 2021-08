Schüsse in Plymouth: Sechs Tote und Verletzte bei Vorfall in England

Im Plymouth in England hat es am Donnerstagabend einen Vorfall mit Toten und Verletzten gegeben. Behörden sprechen von einem Großeinsatz.

Bei einem Angriff mit Schusswaffen hat es am Donnerstagabend in Plymouth in Südengland laut Polizei sechs Tote gegeben - drei Frauen und drei Männer. Weitere Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei am Freitagmorgen bestätigte, soll der Angreifer erschossen worden sein.

Schüsse in Plymouth: Großer Polizeieinsatz im Gebiet von Keyham

Wie britische Medien berichten, hätten Augenzeugen gegen 18 Uhr Ortszeit "lautes Knallen" und "Schüsse" vernommen. In einem Statement sprach die Polizei der Grafschaft Devon von einer ernsten Lage nach einem Schusswaffen-Vorfall. Dabei habe es Tote und Verletzte gegeben. Die Umgebung rund um den Tatort hat die Polizei weiträumig abgesperrt.

Bei dem Vorfall waren etliche Krankenwagen, einige Hubschrauber und eine erhebliche Anzahl an Ärzten im Einsatz. Die Anwohner im Plymouther Gebiet Keyham wurden von lokalen Abgeordneten dazu aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, um in Sicherheit zu sein.

Die britische Innenministerin Priti Patel sprach den Betroffenen der mutmaßlichen Gewalttaten ihr Mitgefühl aus und rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. "Der Vorfall in Plymouth ist schockierend und meine Gedanken sind bei den Betroffenen", schrieb Patel am Donnerstagabend auf Twitter. Sie sei mit dem zuständigen Polizeikommissar in Kontakt. Zudem forderte sie alle Nutzer auf, Ruhe zu bewahren und den Anordnungen der Behörden zu folgen.

Ein Kommunalpolitiker äußerte auf Twitter, er gehe von einer sehr ernsten Lage aus. Zudem rief er die Nutzer Sozialer Netzwerke dazu auf, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen und auf keinen Fall Fotos der Opfer des Vorfalls zu verbreiten.

Worum es sich bei dem Vorfall in Plymouth genau handelt, dazu liegen bisher keine Informationen vor. Die Behörden gehen aber nicht von einer terroristischen Tat aus. (zian)