Schule kann dank Youtube cooler und zeitgemäßer werden

Eine neue Umfrage zeigt, dass fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen die Video-Plattform zum Lernen nutzt. Jetzt müssen die Lehrer reagieren.

Jungs schauen auf Youtube vor allem Videos des Nummer-Eins-Rappers Capital Bra, Mädchen holen sich Beautytipps oder Anleitungen zur Herstellung von selbstgemachtem Schleim: Wer das bisher dachte, muss jetzt sein Bild korrigieren. Denn Schüler nutzen Youtube einer neuen Internet-Studie zufolge genauso oft, um sich schlau zu machen.

„Youtuber können besser erklären als Lehrer“

Jeder Dritte sagt: Youtuber können Sachverhalte besser erklären als Lehrer. Dahinter versteckt sich ein Auftrag für die Schulen. Natürlich soll nicht jeder Lehrer sich den Erklärstil von Youtubern aneignen – das wäre albern und anbiedernd –, aber dennoch müssen Lehrer mehr denn je darauf achten, sich nicht allzu sehr von der Alltagswelt der Kinder und Jugendlichen zu isolieren und Youtube als sinnlose Zerstreuung abzutun.

Unterricht muss Youtube den Jugendlichen erklären

Alltagstauglicher Unterricht muss auf die Lieblingsapps von Kindern und Jugendlichen kritisch eingehen. Wer sich mit Schülern unterhält, merkt schnell, dass sie sich auf Youtube nicht sicher bewegen. Was kann ich glauben? Was ist echt und was ein „Prank“-Video – ein Streich, bei dem Menschen gezielt aufs Glatteis geführt werden? Fast zwei Drittel wünschen sich, dass solche Fragen im Unterricht geklärt werden. Da verlassen sie sich also doch lieber auf die Lehrer. Es ist eine Chance für die Schule, ein Stück cooler und zeitgemäßer zu werden.

