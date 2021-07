Ab heute Mittag große Ferien in ganz Deutschland

Der Norden Deutschlands geht schon bald wieder in die Schule, während der Süden gerade erst anfängt mit den Sommerferien. Die kommenden Tage aber hat erst mal die ganze Bundesrepublik große Ferien.

Als letztes der 16 Bundesländer geht Bayern heute mit dem letzten Schultag in die Sommerferien. Gestern war in Baden-Württemberg der letzte Schultag gewesen. Von Freitag bis Sonntag sind nun inklusive der süddeutschen Länder für ein paar Tage alle Schüler in Deutschland in den Ferien.

Laut Statistischem Bundesamt gibt es in der Bundesrepublik derzeit 8,4 Millionen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen. Weitere zweieinhalb Millionen Menschen besuchen berufliche Schulen.

Am Montag (2.8.) geht im Norden und Nordosten, also in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, die Schule schon wieder los. Das Schuljahr 2021/22 startet somit für einige wieder, während Millionen noch in den Ferien entspannen.

Kultusminister beschließen Sommerferien

Die gut sechswöchigen Sommerferien der Länder werden in einem mehrjährigen Rhythmus von einer Länderarbeitsgruppe abgestimmt und von der Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossen. Sie sollen in der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 10. September liegen. Sie sind regional gestaffelt.

Dass Baden-Württemberg und Bayern als Ländergruppe V (fünf) immer als Letztes in die Ferien gehen, begründet die KMK damit, dass die süddeutschen Staaten traditionell Pfingstferien haben und es danach "einen ausreichenden Lern- und Prüfungszeitraum zwischen Pfingst- und Sommerferien" geben solle.

In Sachen Pandemie ist Schule ein Dauerthema: Unter anderem der SPD-Politiker Karl Lauterbach hat vor einem Schulstart ohne jegliche Corona-Beschränkungen gewarnt. Fahre man die Schutzmaßnahmen in Schulen zu früh herunter, würden sich sehr viele Kinder mit Covid-19 infizieren, sagte er der "Rheinischen Post". Es sei unklar, wie viele nach einer Erkrankung mit Long-Covid-Spätfolgen oder gar einem schwächeren Immunsystem zu kämpfen hätten. Für Kinder unter 12 Jahre ist noch kein Covid-19-Impfstoff zugelassen.

Derweil debattiert Deutschland über eine mögliche "Impfpflicht durch die Hintertür" - es geht darum, ob angesichts steigender Coronavirus-Infektionszahlen eine neue große Welle nach den Sommerferien ansteht und ob dann wieder stärkere Gegenmaßnahmen nötig werden - und für wen die dann gelten würden.

© dpa-infocom, dpa:210729-99-587648/4 (dpa)