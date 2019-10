vor 34 Min.

Schulzentrum wegen Zettel mit Amok-Drohung geräumt

Der Fund eines Zettel löst am Berufsschulzentrum eine Alarmkette aus. Polizisten und Rettungskräfte rücken an, 900 Menschen müssen raus aus dem Gebäude.

Wegen der Ankündigung eines Amoklaufes auf einem Zettel ist das Berufsschulzentrum Hoyerswerda (Sachsen) am Dienstag evakuiert worden. Rund 900 Schüler und Lehrer mussten das Gebäude verlassen, wie eine Polizeisprecherin am Einsatzort sagte. Nach der Evakuierung wurde das Schulgebäude durchsucht. Der Zettel sei im Schulgebäude gefunden worden, so die Sprecherin. Daraufhin sei der interne Amokalarm der Schule ausgelöst und gegen 11.30 Uhr die Polizei alarmiert worden. Die Kriminalpolizei ermittle wegen der Androhung einer Straftat, hieß es.

Schulzentrum in Hoyerswerda geräumt - keine Verletzten

Beamte brachten die Schüler und Lehrer zu einem Sammelpunkt in ein nahe gelegenes Gebäude. Dort wurden ihre Identitäten geklärt. Anschließend konnten die erwachsenen Schüler nach Hause gehen, die Minderjährigen wurden an ihre Eltern übergeben.

Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort, um die Jugendlichen zu betreuen, so die Sprecherin. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt. Ein Schüler habe über Übelkeit geklagt. Das Areal rund um die Schule war weiträumig abgesperrt worden.

Unterdessen lobte das Landesamt für Schule und Bildung in Chemnitz die Lehrer und Schüler für ihr besonnenes Handeln. "Die Schulleitung hat alles richtig gemacht", sagte ein Sprecher des Landesamtes. (dpa)

