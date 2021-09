"SCHUMACHER"- die Doku auf Netflix: Start, Inhalt, Trailer

Netflix bringt demnächst eine Doku über den legendären Rennfahrer Michael Schumacher unter dem wie in Stein gemeißelten Titel "SCHUMACHER". Wie informieren Sie hier über das Start-Datum, den Inhalt und die Macher. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

Mit Unterstützung seiner Familie - darauf legt der Streaming-Dienst großen Wert - hat Netflix eine Doku über die Formel-1-Ikone Michael Schumacher produziert. Wann ist der Start von "SCHUMACHER"? Worum geht es bei dem Film? Welches Team steckt dahinter? Wir sagen es Ihnen. Der Trailer gibt Ihnen einen ersten Eindruck.

"SCHUMACHER": Wann ist der Start bei Netflix?

Der Streaming-Anbieter hat den Start der Doku für Mittwoch, 15. September 2021, angekündigt.

Inhalt: Worum geht es bei der Netflix-Doku "SCHUMACHER"?

Vor fast genau 30 Jahren, am 25. August 2021, fuhr Michael Schumacher sein erstes Formel 1-Rennen auf der berühmten "Ardennen-Autobahn" im belgischen Spa. Seine Leidenschaft für den Rennsport, sein überaus hartes Training und sein durch nichts zu brechender Kampfgeist machten aus dem damaligen Anfänger in Windeseile einen Weltstar und eine Legende des Motorsports. Die Karriere nahm im Dezember 2013 ein jähes Ende, als Schumacher sich bei einem Skiunfall schwere Kopfverletzungen zuzog. Seither befindet er sich in medizinischer Rehabilitation. Informationen über seinen derzeitigen Gesundheitszustand liegen der Öffentlichkeit nicht vor.

Der Streaminganbieter bringt mit "SCHUMACHER" eine einmalige Dokumentation über das Leben und die Rennfahrer-Laufbahn des siebenfachen Weltmeisters. SCHUMACHER ist laut Netflix der einzige Film über die F1-Legende, der von seiner Familie unterstützt wird.

"SCHUMACHER" skizziert mit seltenen Interviews und bisher noch nicht veröffentlichtem Material ein sehr sensibles Porträt des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters, das aber dennoch keine kritiklose Lobhudelei darstellt. Der Film wirft ein Licht auf viele Facetten, die den vielschichtigen Menschen und Sportler Michael Schumacher ausmachen.

Sein Aufstieg wurde weltweit von Millionen Menschen verfolgt und hat deren Fantasie beflügelt. Doch nicht nur sein Kampfgeist und sein kompromissloses Streben nach Perfektion haben Schumacher geprägt - er war immer auch ein sensibler und nachdenklicher Mensch, der nicht selten unter Unsicherheiten und Selbstzweifel litt. Sein wirklicher Lebensmittelpunkt war bei allen Erfolgen und aller Prominenz stets die Familie - seine Kinder und seine Frau Corinna, die sich jetzt bereit erklärt hat, die Geschichte ihres Mannes zu erzählen.

"SCHUMACHER": Wer sind die Macher der Netflix-Doku?

Regie: Hanns-Bruno Kammertöns , Vanessa Nöcker und Michael Wech

, und Wech Produzenten: Vanessa Nöcker und Benjamin Seikel von der Produktionsfirma B|14 FILM

und von der Produktionsfirma B|14 FILM Kamera : Reiner Bauer, Ilhan Coskun , Michael Dreyer, Robert Engelke , Johannes Imdahl

: Reiner Bauer, , Dreyer, , Schnitt: Michael Scheffold, Olaf Voigtländer , Susanne Ocklitz

Scheffold, , Musik: Peter Hinderthür, Christian Wilckens



Der Trailer zur Doku "SCHUMACHER"