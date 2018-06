vor 57 Min.

Schuss in Krankenhaus: Arzt in Lebensgefahr Panorama

In einem Dortmunder Krankenhaus ist ein Arzt mit einem Schuss lebensgefährlich verletzt worden.

Der Schütze habe sich nach der Tat am Dienstagnachmittag vom Tatort entfernt, sagte eine Polizeisprecherin. Am Tatort fanden die Ermittler eine Schusswaffe. Die Hintergründe seien noch offen. Die Fahndung nach dem Schützen läuft, wie die Polizei am frühen Abend berichtete. Das Krankenhaus liegt im Süden der Stadt, im Dortmunder Ortsteil Hörde. (dpa)

