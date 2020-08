19:03 Uhr

Schwer krank: Papst Benedikt XVI. wählt seine letzte Ruhestätte

Der ehemalige Pontifex leidet an einer schweren Viruserkrankung. Er möchte im Grab seines Vorgängers beerdigt werden.

Von Alois Knoller

Für sein Ableben hat Papst Benedikt XVI. schon alles geregelt. Er habe sein geistliches Testament verfasst, berichtete er seinem Biografen Peter Seewald, der ihn am vergangenen Samstag im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan besucht hat. Dabei handelt es sich um das religiöse Vermächtnis des 93-Jährigen. Papst Benedikt XVI. soll nach seinem Besuch am Sterbebett seines Bruders Georg in Regensburg selbst schwer erkrankt sein. Er leide seit seiner Rückkehr in den Vatikan an einer Gesichtsrose, berichtet die Passauer Neue Presse unter Berufung auf Peter Seewald.

Die Viruserkrankung sei verbunden mit Schüben von starken Schmerzen. Dennoch habe er sich zuversichtlich gezeigt, als ihm Seewald seine 1100 Seiten starke Biografie persönlich überreichte. Benedikt habe gesagt, womöglich würde er, falls seine Kräfte wieder zunehmen, selbst noch einmal zur Feder greifen. Laut Seewald ist Benedikt inzwischen äußerst gebrechlich, seine Stimme derzeit kaum vernehmbar. Zugleich seien sein Denken und sein Erinnerungsvermögen wach.

Testament wird nach Papst Benedikts Tod öffentlich

Sein Testament soll nach seinem Tod veröffentlicht werden. Darin habe er als seine letzte Ruhestätte das frühere Grab des heiligen Johannes Paul II. in der Krypta des Petersdoms verfügt, da er sich seinem Vorgänger besonders verbunden fühle. Nach dessen Seligsprechung am 1. Mai 2011 wurden seine sterblichen Überreste in einen Sarkophag an einem Seitenaltar nahe Michelangelos Pietà in der Peterskirche verlegt. Der Andrang der Pilger war zu stark geworden, sodass ihn die Unterkirche nicht fassen konnte.

Der Münchner Publizist Peter Seewald hat vier Interviewbücher mit Benedikt XVI. veröffentlicht, die internationale Auflagen von rund drei Millionen Exemplaren erreichten. Die Reihe begann 1996 mit "Salz der Erde", es folgten "Gott und die Welt" (2000), "Licht der Welt" (2010) und "Benedikt XVI.: Letzte Gespräche" (2016).

Besuch in Regensburg: Tod des älteren Bruders

Die Präsentation seiner Benedikt-Biografie musste aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden. Im Kloster Mater Ecclesiae nahm auch Erzbischof Georg Gänswein daran teil, der Privatsekretär Benedikts. Die Biografie "Benedikt XVI. – Ein Leben" ist im Mai im Droemer Verlag erschienen. Sie erzählt Werden und Wirken des gebürtigen Bayern aus Marktl am Inn, der ab 1977 Münchner Erzbischof, ab 1982 Präfekt der römischen Glaubenskongregation und ab 1993 Kardinal war sowie am 19. April 2005 zum Papst gewählt wurde. Am 28. Februar 2013 verzichtete er auf das Amt.

Überraschend hatte Benedikt seinen älteren Bruder Georg vom 18. bis 22. Juni in Regensburg besucht. "Er hat nicht um einen Besuch von mir gebeten. Aber ich spürte, dass es die Stunde war, um noch einmal zu ihm zu fahren. Für dieses innere Zeichen, das der Herr mir geschenkt hat, bin ich zutiefst dankbar", schrieb er zu Georgs Tod.

