vor 51 Min.

Schwere Erdbeben erschüttern Indonesien und Australien

In Asien und Australien hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Auf der Richterskala wurden jeweils Werte von 7,3 und 6,6 erreicht.

In der ostindonesischen Provinz Nord-Maluku hat es am Samstag ein schweres Erdbeben gegeben. Mehrere Menschen flohen aus ihren Häusern, über Schäden oder Verletzte ist noch nichts bekannt. Nach Angaben der amerikanischen Erdbebenwarte USGS erreichte das Erdbeben eine Magnitude von 7,3 auf der Richterskala. Das Erdbeben ereignete sich um 11.10 Uhr MESZ südlich von Halmahera.

Zwei Erdbeben erschüttert Indonesien und Australien

Nach Angaben der Tagesschau berichteten Vertreter des lokalen Katastrophenschutzamtes über etliche Menschen, die in Panik aus ihren Häusern flohen - aus Angst vor einem Nachbeben. Vor etwa einer Woche hatte es in Nord-Maluku bereits ein Seebeben mit einer Stärke von 6,9 gegeben.

Auch in Australien bebte die Erde am Sonntag gegen 7.39 Uhr MESZ. Mit einer Stärke von 6,6 ereignete sich das Erdbeben vor der Küste im Nordwesten Australiens etwa 10 Kilometer westlich der Stadt Broome.

Schweres Erdbeben auch in den Philippinen

Im Süden der Philippinen gab es bereits am Samstag ein Erdbeben. Gemessen wurde eine Stärke von 5,5. Die Behörden berichteten von 25 Verletzten und zahlreichen beschädigten öffentlichen Gebäuden und Wohnungen.

Die Philippinen, Indonesien und Nordaustralien liegen am Pazifischen Feuerring, an dem sich etwa 90 Prozent aller Erdbeben weltweit ereignen. Im Oktober 2013 gab es ein schweres Erdbeben in den Philippinen mit einer Stärke von 7,1 bei dem 220 Menschen ums Leben kamen. (AZ, dpa)

