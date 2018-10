vor 23 Min.

Schwere Unwetter auf Mallorca: Acht Tote, mehrere Vermisste Panorama

Ein schweres Unwetter hat auf Mallorca mindestens acht Menschen das Leben gekostet. Mehrere Menschen gelten als vermisst.

Von Ralph Schulze

Heftige Unwetter haben auf Mallorca mindestens acht Menschen getötet und schwere Sachschäden verursacht. Unter den Todesopfern sind zwei britische Urlauber. Mehrere Menschen wurden offiziell vermisst.

Erst am Mittwochmorgen wird das ganze Ausmaß der Regen- und Schlammkatastrophe klar: In dem Ort Sant Llorenc des Cardassar, rund 60 Kilometer östlich von Mallorcas Inselhauptstadt Palma, sieht man in den Straßen umgestürzte Autowracks. Einige sind ineinander verkeilt. Andere liegen auf dem Dach oder auf der Seite im Schlamm, der viele Straßen und Hausfassaden bedeckt.

Alles begann am Dienstagabend, als ein heftiges Unwetter den Dorfbach im Ort Sant Llorenc in kurzer Zeit in einen reißenden Strom verwandelte. Die Wassermassen wälzten sich durch die Straßen des Ortes, in dem rund 8000 Menschen leben. Dutzende Autos wurden von den Fluten mitgerissen.

Trümmer und Autos stehen auf einer von Starkregen verwüsteten Straße in Llorenç des Cardassar auf Mallorca. Bild: Isaac Buj, dpa

Einige Fahrzeuge wurden von Sant Llorenc bis in den rund zehn Kilometer östlich liegenden Küstenort S Illot geschwemmt.

Binnen weniger Stunden fielen rund 220 Liter Regen pro Quadratmeter, erklärte das staatliche Wetteramt nach der Katastrophe. Zu viel für den Bach Ses Planes im Dorf Sant Llorenc. Plötzlich stand alles unter Wasser, berichtete ein Bewohner im lokalen Fernsehen.

Die Autos wurden wie Spielzeug mitgerissen. Das Wasser drang durch Türen und Fenster in die Häuser des Ortes ein. Viele Bewohner mussten sich in die oberen Stockwerke oder sogar auf die Dächer ihrer Behausungen flüchten. Auch auf Bäumen hatten Menschen Zuflucht gesucht. Alles sei so schnell gegangen, sagte Bürgermeister Mateu Puiggrós, das es nicht möglich gewesen sei, die Bevölkerung zu warnen.

Nach der vorläufigen Bilanz der Inselbehörden von Mittwochmittag wurden mindestens sechs Menschen getötet. Auch zwei britische Urlauber befinden sich unter den Toten. Die Zahl der Opfer könnte aber noch steigen. Die Behörden vermuteten, dass sich in den weggespülten Autos noch weitere Opfer befinden.

Acht Tote bei Unwetter auf Mallorca - auch Urlauber unter den Opfern

"Die Nacht war schlimm", sagte Rosario Sánchez, Sprecherin der spanischen Regierung auf den Baleareninseln. Aber der Tag danach ist noch schlimmer, meinte sie. Das ganze Ausmaß der Katastrophe sei erst bei Tagesanbruch klar geworden. Einige der Fahrzeuge, so hieß es, könnten mitsamt ihren Insassen ins Meer gespült worden sein. Die Inselregierung sprach von wenigstens fünf vermissten Personen. Die Polizei suchte derweil nach neun vermissten Menschen.

Hunderte Bewohner mussten die Nacht in provisorischen Unterkünften verbringen. Einige Hotels nahmen kostenlos Menschen auf, deren Wohnungen überflutet worden waren.

Schweres Unwetter auf Mallorca: Mehrere Menschen starben bei Überschwemmungen, hier leiten Polizeibeamte den Verkehr um, weil eine Straße unpassierbar ist. Bild: imago

Drei Tote wurden in Sant Llorenc in ihren Häusern gefunden. Sie wurden offenbar von der schnell ansteigenden Flut überrascht und konnten sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Drei weitere Todesopfer wurden im nahen Küstenort S Illot geborgen.

Unter den Opfern in S Illot sind auch zwei britische Urlauber, die im Wrack eines Taxis gefunden wurden. Der Taxifahrer wird noch vermisst. Die Rettungskräfte arbeiteten die ganze Nacht in der Region. Sogar Taucher waren im Einsatz.

Am Mittwochmorgen rückte eine Militäreinheit mit Spürhunden, Hubschraubern und schwerem Räumgerät an, um bei der Suche nach Vermissten zu helfen.

Auch in anderen Gemeinden im Nordosten der Insel, wie etwa in Colònia de Sant Pere, kam es zu Überschwemmungen. In mehreren Dörfern fielen der Strom und das Telefonnetz aus. Etliche Straßen, Brücken und Häuser wurden zerstört. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Über der Inselhauptstadt Palma entluden sich ebenfalls starke Gewitter, auf dem Internationalen Flughafen kam es deswegen zu Verzögerungen.

Nordosten von Mallorca für den Verkehr gesperrt

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez äußerte sich entsetzt über das Ausmaß der tragischen Überschwemmungen auf Mallorca und versprach den Betroffenen schnelle Hilfe. Die Ministerpräsidentin Mallorcas und der übrigen Baleareninseln, Francina Armengol, rief eine dreitägige offizielle Trauer aus.

Wie das Inselradio, der deutschsprachige Sender auf Mallorca, berichtete, ist der komplette Nordosten der Insel mittlerweile für den Verkehr gesperrt (eine Übersicht hier). "Neben Sant Llorenç sind auch die Orte Son Servera, Son Carrio, Artá, Capdepera, Cala Ratjada und Son Serra de Marina nicht mit dem Auto erreichbar", hieß es.

Themen Folgen