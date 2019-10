10:53 Uhr

Schweres Erdbeben trifft Philippinen: Sechs Tote

Nach dem Erdbeben auf den Philippinen haben viele Menschen die Gebäude verlassen. Aus Angst vor Nachbeben kehren so einige vorerst nicht zurück.

Die Philippinen sind von einem Erdbeben der Stärke 6,6 erschüttert worden, das vor allem die Insel Mindanao getroffen hat. Es gab mindestens sechs Tote.

Bei dem Erdbeben im Süden der Philippinen sind mindestens sechs Menschen gestorben - darunter zwei KInder. Außerdem wurden mehr als 300 Menschen verletzt.

Unter anderem war ein 15-Jähriger gestorben. Der Jugendliche sei in der Stadt Magsaysay in einer Schule von herabfallenden Trümmern erschlagen worden, teilte die Verwaltung der Stadt mit.

Das Erdbeben erschütterte die Philippinen am Dienstag um kurz nach 9 Uhr Ortszeit (2 Uhr nachts in Deutschland). Mit einer Stärke von 6,6 war es deutlich zu spüren. Viele Menschen flohen daher aus den Gebäuden - auch Schulen und Krankenhäuser wurden teilweise evakuiert. Aus Angst vor Nachbeben kehren viele vorerst nicht in ihre Häuser zurück und bleiben lieber im Freien.

Es wurden auch große Schäden angerichtet. Mehrere Häuser sind laut Medienberichten eingestürzt. Die Zahl der Toten könnte sich noch erhöhen.

Tote bei Erdbeben auf Philippinen: Mindanao besonders betroffen

Das Epizentrum lag fast 1000 Kilometer südlich von der Hauptstadt Manila in der Region Cotabato. Vor allem die Insel Mindanao wurde von dem Beben getroffen.

In dieser Gegend hatte es schon vor zwei Wochen ein Erdbeben der Stärke 6,3 gegeben. Damals wurden sieben Menschen getötet und über 200 verletzt. Der Leiter des Seismologischen Instituts Philvocs, Renato Solidum, geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Beben gibt.

Erdbeben auf den Philippinen sind häufig

Die Philippinen werden besonders häufig von Erdbeben getroffen: 90 Prozent aller Beben weltweit treffen das Land in Südostasien. Der Grund dafür ist die Lage am Pazifischen Feuerring. (AZ, dpa)

