vor 24 Min.

Schweres Unwetter trifft Mallorca - Überflutungen im Süden

Ein schweres Unwetter hat am Dienstag Mallorca heimgesucht. Es kam zu Überschwemmungen, zu Störungen im Telefon- und Stromnetz, und im Flugverkehr.

Mallorca ist am Dienstag von einer schweren Gewitterfront mit Starkregel und Orkanböen getroffen worden. Örtliche Medien berichten von Überschwemmungen und Schäden durch heftige Orkanböen. Auf dem Flughafen von Palma de Mallorca kam es zu erheblichen Behinderungen und Verspätungen.

Vor allem der Süden der Insel war ersten Berichten zufolge betroffen. Im Ferienort Cala Santanyi wurden demnach Windgeschwindigkeiten bis zu 132 Stundenkilometern gemessen, im Raum Santanyi fiel über Stunden das Telefonnetz aus. Wer von Deutschland aus anrief, hörte lediglich eine Bandansage des örtlichen Netzanbieters.

Wie die deutschsprachige Mallorcazeitung berichtete, musste am Mittag die Landstraße von Campos nach sa Ràpita gesperrt werden. Zwischen Puigpunyent und es Capdellà sei es zu Felsabgängen gekommen. "In der Gegend von Son Ferrer im Südwesten kam es zu Überschwemmungen", so das Portal. Auch in Andratx im Westen der Insel sei starker Regen gefallen. Ob auch Menschen zu Schaden kamen, war bis zum Abend nicht bekannt.

Bilder und Videos, die die Mallorcazeitung veröffentlichte, zeigten Autos, die sich durch überflutete Straßen kämpften und Szenen, in denen heftige Böen über die Insel peitschen.

Starke Gewitter am Ende des Sommers sind auf Mallorca bekannt und berüchtigt. Einheimische sprechen dann von der "gota fría" - übersetzt "kalter Tropfen". Dieses Wetterphänomen entsteht, wenn das immer noch sehr warme Wasser des Mittelmeers verdampft und in großen Höhen plötzlich abkühlt. Dann bilden sich Gewitterzellen mit sehr starkem Regen in kürzester Zeit.

Schwere Unwetter mit Starkregen treffen Mallorca im Spätsommer häufig

Bereits im Oktober vergangenen Jahres war die bei Deutschen sehr beliebte spanische Insel von heftigen Unwettern getroffen worden. An einem Abend waren im Nordosten Mallorcas ohne Vorwarnung mehr als 230 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel gefallen. Die Region um Sant Llorenç des Cardassar war besonders schlimm von dem Sturzregen betroffen, der Straßen in reißende Flüsse verwandelt und Autos wie Spielzeug mitgerissen hatte.

Mehr als zwölf Menschen kamen damals ums Leben, darunter drei Deutsche, zwei Briten und eine Holländerin. Rund 600 Häuser wurden beschädigt. (AZ, bo)

