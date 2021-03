vor 17 Min.

Schwiegertochter gesucht, Kandidaten 2021: Die Junggesellen heute am 07.03.21 im Überblick

"Schwiegertochter gesucht" ist in diesem Jahr mit Staffel 14 bei RTL zu sehen. Die Kandidaten werden heute vorgestellt. Lesen Sie hier die Infos zu den Junggesellen.

Für die neue Staffel "Schwiegertochter gesucht" werden heute am Sonntag, 7. März 2021, um 19.05 Uhr die Junggesellen bei RTL vorgestellt. Insgesamt 13 Kandidaten werden in Staffel 14 mit der Hilfe ihrer Mütter nach der großen Liebe suchen. In diesem Jahr sind sogar zwei Brüderpaare dabei. Ursula, die Mutter der Junggesellen Matthias und Christian, träumt von einer Doppelhochzeit ihrer Söhne. Bisher scheinen die beiden kein Glück in der Liebe gehabt zu haben, wie es in der Pressemitteilung auf RTL heißt.

Vera Int-Veen fungiert selbstverständlich auch in diesem Jahr als Moderatorin der Show. Es gibt aber eine kleine Neuheit: Sie ist in einem pinken Wohnwagen unterwegs, um die Familien zu besuchen. Hier sehen Sie alle Kandidaten der neuen Staffel im Überblick.

"Schwiegertochter gesucht" heute: Kandidaten 2021 - Die Junggesellen im Überblick

RTL hat zu jedem Junggesellen einige Eckdaten veröffentlicht. Hier in diesem Artikel finden Sie zu jedem Kandidaten die offiziellen Infos von RTL:

Kandidat Tobias (45)

Region: Münsterland , Nordrhein-Westfalen

, Single seit: 2015

Beruf : Empfangskraft im Krankenhaus

: Empfangskraft im Krankenhaus Tobias in drei Worten: humorvoll, optimistisch, hilfsbereit

Kandidat Tobias Bild: TVNOW

Kandidat Arne (40)

Region: Oberbayern

Single seit: 2017

Beruf : Servicetechniker

: Servicetechniker Arne in drei Worten: liebevoll, familienbezogen, tierlieb

Kandidat Arne Bild: TVNOW

Kandidat Ben (23)

Region: Luxemburg

Single seit: 2018

Beruf : Inhaber und Geschäftsführer eines Restaurants sowie Koch

: Inhaber und Geschäftsführer eines Restaurants sowie Koch Ben in drei Worten: familiär, aufgeschlossen, hilfsbereit

Kandidat Mike (29)

Region: Luxemburg

Single seit: 2015

Beruf : Inhaber und Geschäftsführer einer Gaststätte

: Inhaber und Geschäftsführer einer Gaststätte Mike in drei Worten: familiär, abenteuerlustig, humorvoll

"Meine beiden Söhne sind gute Jungs. Mike macht gerne Sport und ist gerne unterwegs. Ben war schon immer sehr hilfsbereit. Er ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr als Sanitäter. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für beide eine Partnerin zu finden und das Leben zu genießen", sagte Mama Mireilles in einem Interview mit RTL.

Die Brüder Ben (l.) und Mike (r.) sind leidenschaftliche Gastronomen aus Luxemburg. Ihrer Mutter Mireille unterstützt die beiden Brüder. Bild: TVNOW

Kandidat Christian (47)

Region: Niederbayern

Single seit: 2019

Beruf : Vorabeiter und Tennistrainer

: Vorabeiter und Tennistrainer Christian in drei Worten: aufmerksam, sportlich, unternehmungslustig

Kandidat Christian Bild: TVNOW

Kandidat Gerhard (37)

Region: Oberbayern

Single seit: 2011

Beruf : Bereichsleiter im Einzelhandel und Hochzeitsredner

: Bereichsleiter im Einzelhandel und Hochzeitsredner Gerhard in drei Worten: fröhlich, charakterstark, familiär

Kandidat Gerhard Bild: TVNOW

Kandidat Maik (40)

Region: Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Single seit: 2010

Beruf : Maler und Lackierer

: Maler und Lackierer Maik in drei Worten: bodenständig, humorvoll, zuvorkommend

Brigitte und Maik Bild: TVNOW

Kandidat Marc (46)

Region: Pfalz , Rheinland-Pfalz

, Single seit: 2019

Beruf : Angestellter im Sicherheitsdienst

: Angestellter im Sicherheitsdienst Marc in drei Worten: humorvoll, gesellig, naturverbunden

Kandidat Marc Bild: TVNOW

Kandidat Matthias (45)

Region: Bremen

Single seit: 2019

Beruf : Golflehrer

Kandidat Christian (51)

Region: Bremen

Single seit: 2018

Beruf : Wasserbauer

Mama Ursula sagte in einem Interview mit RTL über ihre Söhne: "Matthias ist ein freundlicher, temperamentvoller Mann, der immer zu Späßen aufgelegt ist. Christian ist ein bisschen zurückhaltender, aber auch aktiv und sportlich. Ich finde es sehr schade, dass zwei so nette Jungs noch allein durchs Leben gehen. Sie sind beide fleißig, aufgeschlossen, haben einen guten Beruf und wären für eine Frau eine gute Partie."

Die Kandidaten Matthias, Christian und Mama Ursula Bild: TVNOW

Kandidat Nic (25)

Region: Berlin

Single seit: 2018

Beruf : Kaufmann im Außendienst und Fußballtrainer einer Kindermannschaft

: Kaufmann im Außendienst und Fußballtrainer einer Kindermannschaft Nic in drei Worten: dynamisch, offen und kinderlieb

Kandidat Nic Bild: TVNOW

Kandidat Nico (24)

Region: Westfalen , NRW

, Single seit: 2017

Beruf : Einkaufsassistent in der Modebranche

: Einkaufsassistent in der Modebranche Nico in drei Worten: humorvoll, selbstbewusst und zielstrebig

Kandidat Nico Bild: TVNOW

Kandidat Andy (49)

Region: Ostfriesland , Niedersachsen

, Single seit: 2017

Beruf : Pädagogischer Mitarbeiter in einer Einrichtung für Behinderte

Kandidat Andy Bild: TVNOW

