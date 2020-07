"Schwiegertochter gesucht": Moderatorin Vera Int-Veen im Porträt - 21.7.20

vor 32 Min.

Moderatorin Vera Int-Veen ist auch in der 13. Staffel "Schwiegertochter gesucht" dabei. Im Porträt lesen Sie alle wichtigen Infos.

Von Monique Neubauer

Vera Int-Veen ist seit zwölf Staffeln die Moderatorin der Sendung " Schwiegertochter gesucht". Auch in der mittlerweile schon 13. Staffel der Kuppel-Show wird die Kult-Moderatorin wieder dabei sein. Bei "Schwiegertochter gesucht" will sie für die Junggesellen die perfekte Frau und für deren Mütter die perfekte Schwiegertochter finden. Wer die Moderatorin ist und in welchen TV-Sendungen Sie schon mitgewirkt hat lesen Sie hier im Porträt.

Das ist die "Schwiegertochter gesucht" Moderatorin Vera Int-Veen

Vera Int-Veen wurde am 21. September 1967 geboren und ist heute unter anderem als Fernseh-Moderatorin bekannt. Nach ihrem Abitur studierte sie Rechts- und Politikwissenschaften in München.

Int-Veen schrieb unter anderem zwei Bücher und ist Geschäftsführerin verschiedener Firmen. 2016 heiratete Vera Int-Veen ihre ebenfalls beim Fernsehen tätige Lebensgefährtin Christiane Obermann auf Mallorca. Ihre Frau ist ebenfalls auch ihre Managerin. Sie kennen sich seit 1996 und leben gemeinsam in Potsdam.

Porträt: Fernsehauftritte von Vera Int-Veen

Bereits während ihres Studiums moderierte Int-Veen erste Fernsehsendungen. Seit 2006 ist sie regelmäßig mit verschiedenen Formaten bei RTL zu sehen. Große Bekanntheit erreichte die Moderatorin mit der RTL-Sendung "Schwiegertochter gesucht", in der sie Junggesellen und -gesellinnen bei der Suche nach ihrem Traumpartner begleitet. Auch als Produzentin war Vera Int-Veen tätig.

Folgende Sendungen moderierte Vera Int-Veen schon:

Schwiegertochter gesucht

Vera am Mittag

am Mittag Helfer mit Herz

Verzeih mir

Mietprellern auf der Spur

Das große Abnehmen

