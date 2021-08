"Schwiegertochter gesucht": Übertragung und Sendetermine von Staffel 14

"Schwiegertochter gesucht" ist mit Staffel 14 bei RTL zu sehen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie zu den Sendeterminen haben wir hier für Sie.

Bereits zum 14. Mal will Moderatorin Vera Int-Veen hoffnungslosen Singles bei der Suche nach der großen Liebe helfen. Bei "Schwiegertochter gesucht" greifen die Mütter der Kandidaten ein und wollen für ihre Söhne endlich die passende Partnerin finden. Das Konzept der Sendung basiert darauf, dass die Männer ihnen unbekannte Frauen zu sich einladen, um dann mehrere Tagen mit ihnen zu verbringen. Ähnlich wie bei der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kommen auf einen Kandidaten auch manchmal mehrere "Bewerberinnen".

Die Sendezeiten und Sendetermine der 14. Staffel von "Schwiegertochter gesucht" haben wir hier für Sie. Außerdem verraten wir Ihnen, wie sie die Kuppelshow live im TV und Stream sehen können und ob es eine Wiederholung gibt.

"Schwiegertochter gesucht" 2021: Übertragung live im TV und Stream und Wiederholung

Die neuen Folgen der Doku-Soap "Schwiegertochter gesucht" gibt es seit dem 10. August immer dienstags um 20.15 Uhr live im TV bei RTL zu sehen. Neben der Ausstrahlung live im Fernsehen können Sie die Sendung auch online im Live-Stream verfolgen. Über diesen Link gelangen Sie direkt zum Stream von RTL auf der Streaming-Plattform TV NOW. Der Service ist allerdings nicht kostenlos: TV NOW bietet Abos in verschiedenen Preisklassen an, die einen Zugang zum Live-Stream von RTL und anderen Sendern ermöglichen.

Mit dem Live-Only Paket für 2,99 Euro im Monat können Sie RTL und weitere Sender live im Stream verfolgen, während das Premium-Paket für 4,99 Euro monatlich auch den Abruf aller Shows auf unbegrenzte Zeit ermöglicht. Die Wiederholung der einzelnen Folgen von "Schwiegertochter gesucht" können Sie sich auf TV NOW eine Woche nach der Erstausstrahlung kostenlos ansehen.

Sendetermine und Sendezeit von "Schwiegertochter gesucht" 2021

Staffel 14 der Doku-Soap "Schwiegertochter gesucht" umfasst insgesamt fünf neue Folgen, die es ein Mal pro Woche dienstags bei RTL zu sehen gibt. Hier finden Sie die Sendezeiten und Sendetermine im Überblick:

Sendetermin Sendezeit Sender 10. August 2021 20.15 Uhr RTL 17. August 2021 20.15 Uhr RTL 24. August 2021 20.15 Uhr RTL 31. August 2021 20.15 Uhr RTL 07. September 2021 20.15 Uhr RTL

Die Kandidaten von "Schwiegertochter gesucht": Diese Männer suchen mit Vera Int-Veen nach der großen Liebe

Gerhard ist 37 Jahre alt und arbeitet nebenberuflich als Hochzeitsredner, obwohl er lieber auf seiner eigenen Hochzeit tanzen würde. Gemeinsam mit seiner Mutter Karin (63) möchte er seinem Single-Dasein ein Ende bereiten.

Der 40-jährige Maik lebt auf der Insel Rügen und würde gerne eine Familie gründen und damit seiner Mutter Brigitte (61) ihren Wunsch von einem Enkelkind erfüllen.

Gemeinsam mit seiner Mutter Susanne (49) möchte der 24-jährige Nico den Mann fürs Leben finden. Der Profisport-Tänzer hat bereits ein eigenes Haus und sucht nun einen Partner, der mit ihm darin wohnt.

Ben ist 23 Jahre alt, kommt aus Luxemburg und ist Gastronom. Er setzt darauf, dass Vera und seine Mutter Mireille (54) ihm bei der Suche nach der perfekten Partnerin helfen können.

Christian kommt aus Niederbayern, ist 47 Jahre alt und hat sich als Vater von zwei erwachsenen Söhnen bereits seinen Traum von der Familie erfüllt. Seine ersten beiden Ehen sind jedoch gescheitert und nun will er mehr auf den Rat seiner Mutter Veronika (70) hören.

Marianna (68) möchte das Liebesleben ihres 45-jährigen Sohnes Tobias selbst in die Hand nehmen, da er in der Vergangenheit kein Glück mit den Frauen hatte.

Der Servicetechniker Arne ist 41 Jahre alt und wünscht sich als Hobby-Tänzer eine Frau, die Schwung in sein leben bringt. Dafür setzt er auf die Unterstützung seiner Eltern Erika (75) und Dieter (78).

Der 26-jährige Nic wünscht sich die richtige Frau an seiner Seite, doch seine Mutter Jacqueline (51) glaubt, dass ihr Sohn einfach zu schüchtern ist. Bei "Schwiegertochter gesucht" will sie ihm helfen seine Schüchternheit zu überwinden. (AZ)