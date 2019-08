vor 22 Min.

Schwülwarmes Wetter bringt Schauer und Gewitter

In den kommenden Tagen bleibt Deutschland das heiße Wetter erhalten.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, lenkt Hochdruckgebiet "Corina" sehr warme und zunehmend feuchte Subtropikluft nach Deutschland.

Zusammen mit einem Hoch über dem Atlantik, das alle Tiefdruckgebiete und -ausläufer fernhält, bleibt es bis zur Mitte der Woche schwülwarm bis heiß, dazu fällt immer wieder teils kräftiger Regen.

Am Montag ziehen im Laufe des Tages Schauer und Gewitter auf, nur im Norden und äußersten Südwesten bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf maximal 28 bis 33 Grad. Am Dienstag bleibt es laut DWD-Vorhersage oft sonnig oder teilweise bewölkt.

In der Nordhälfte sowie im zentralen und östlichen Mittelgebirgsraum sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Der DWD erwartet maximal 27 bis 33 Grad. Am Mittwoch soll es mit höchstens 26 bis 33 Grad ähnlich heiß werden. Und auch Regen ist wieder vorhergesagt: An den Küsten bis zum Erzgebirge können teils kräftige Schauer und Gewitter vom Himmel kommen. (dpa)

Vorhersage des DWD

Themen Folgen