"Scott & Huutsch" auf Disney+: Start, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

"Scott & Huutsch" ist bei bei Disney+ zu sehen. Welche Schauspieler sind im Cast? Wie läuft die Handlung? Hier erfahren Sie es. Auch die Frage nach dem Trailer klären wir für Sie.

Beim Streaming-Anbieter Disney+ ist die die Actionserie "Scott & Huutsch" (im englischen Original "Turner & Hooch") zu sehen. Wir informieren Sie hier über den genauen Termin, die Handlung und die Darsteller in der Besetzung. Gibt es schon einen Trailer? Auch das erfahren Sie hier.

Turner & Hooch ist eine Serienadaption der US-amerikanischen Buddy-Cop-Komödie "Turner & Hooch". In Deutschland wurde sie 1989 unter dem Titel "Scott & Huutsch" bekannt. Damals spielte Tom Hanks den Polizisten in einem Mensch-Hund-Team mit dem ewig sabbernden Sidekick, der diesmal auch hierzulande auf den englischen Originalnamen "Hooch" hört. Auch Scott geht in der neuen Serie nicht unter seinem Vornamen, sondern unter dem korrekten Nachnamen des ambitionierten US-Marshalls Scott Turner auf Verbrecherjagd. Die Rolle des Cops spielt diesmal Josh Peck als Sohn von Detective Scott Turner aus der Filmvorlage. Peck ist vielen Zuschauern unter anderem durch seine Rolle als Josh Nichols in der Nickelodeon-Serie "Drake & Josh" ein Begriff. Außerdem kann er Auftritte in "Die Trauzeugen AG" und "Mean Creek" vorweisen und spricht in den "Ice Age"-Filmen Eddy, das Opossum.

"Scott & Huutsch": Wann ist der Start von "Turner & Hooch" bei Disney+ in Deutschland?

Start der Serie war Mittwoch, 21. Juli 2021.

Aktuell zahlt man für ein Abo monatlich 8,99 Euro beziehungsweise 89,99 Euro pro Jahr - im Februar 2021 gab es eine Preiserhöhung.

Allerdings wurde auch die Leistung verbessert: Durch die Einbeziehung von Disney Star hat sich das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

Ab Mitte 2021 ist "Scott & Huutsch" als Serie bei Disney Plus zu sehen. Foto: Disney Plus

Handlung: Worum geht es bei "Scott & Huutsch"?

Die Handlung dreht sich um den ehrgeizigen Polizisten Scott Turner, der einen sabbernden Hund betreuen muss – nicht gerade zu seiner Begeisterung. Doch schon bald muss Turner anerkennen, dass er und sein vierbeiniger Kumpel ein geradezu ideales Ermittlerduo ergeben.

"Scott & Huutsch" bei Disney+: Die Folgen

Es gibt insgesamt acht Folgen der neuen Serie "Scott & Huutsch". Hier eine Übersicht mit den englischen wie auch deutschen Episoden-Titeln für Sie:

Folge 1: Forever and a Dog (Deutscher Titel: Auf den Hund gekommen)

Folge 2: A good day to dog hard (Deutscher Titel: Ein guter Tag für einen harten Hund)

Folge 3: Diamonds are Furever (Deutscher Titel: Wau, Diamanten !)

!) Folge 4: In the Line of Fur (Deutscher Titel: In der Wuff-Linie)

Folge 5: Road to Smell Dorado (Deutscher Titel: Huutsch, das Stinktier)

Folge 6: The Fur-gitive (Deutscher Titel: Fährtenschnüffler)

Folge 7: To Serve and Pawtect (Deutscher Titel: Dein Freund und Jauler)

Folge 8: Arf Appreciation (Deutscher Titel: Kunst mit Biss)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Scott & Huutsch"?

Josh Peck (" Ice Age 2 -.Jetzt taut's") als Scott Turner

(" 2 -.Jetzt taut's") als Lyndsy Fonseca ("Kick-Ass") als Laura Turner

Carra Patterson ("Straight Outta Compton") als Jessica Baxter

("Straight Outta Compton") als Anthony Riuvivar ("Der Plan") als James Clark

Brandon Jay McLaren ("Tucker & Dale vs. Evil") als Xavier Watkins

Jeremy Maguire ("I'm Not Here") als Matthew Garland

Becca Tobin (" Navy CIS : L.A.") als Brooke

: L.A.") als Brooke Paul Campbell als Grady Garland

Reginald VelJohnson als David Sutton

Matt Hamilton als Trent Havelock

Serje Basi als Barrios

Caitlin Howden als Jenna

als Jenna Gavin Langelo als Marcus Johnson

Cristina Rosato als Olivia

Doron Bell als Darius

Darcy Hinds als Mario

Mark Brandon als Mr. Mailer

Michelle Brezinski als Mrs. Mailer

als Mrs. Mailer Eddie Canelea als Bogdan

Das Drehbuch stammt von Matt Nix ("The Gifted").

"Scott & Huutsch": Trailer zur Serie bei Disney+

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zur Serie: