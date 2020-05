"Scrubs"-Schauspieler Sam Lloyd stirbt mit 56 Jahren

Als Anwalt "Ted" war er vielen aus der Serie "Scrubs" bekannt. Nun ist der US-amerikanische Schauspieler Sam Lloyd im Alter von 56 Jahren verstorben.

Der US-amerikanische Schauspieler Sam Lloyd ist am Donnerstag im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Das bestätigte sein Agent Kevin Turner am Freitag gegenüber USA Today.

Einem breiten Publikum wurde Lloyd vor allem durch seine Rolle als leicht trotteliger aber stets sympathischer Anwalt "Ted" in der US-Krankenhausserie "Scrubs" bekannt. Darin spielte er unter anderem an der Seite von Zach Braff, der Lloyds Tod am Freitag auf Twitter ebenfalls öffentlich bekanntgab.

Seit mehr als einem Jahr war bekannt, dass Lloyd an Krebs erkrankt war. Im Januar 2019 wurde bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert, kurz nachdem seine Frau ihren ersten Sohn zur Welt gebracht hatte.

Viele seiner Kollegen trauerten in den sozialen Medien um Lloyd. Er sei einer "der lustigsten Schauspieler" gewesen, mit denen er die Freude hatte zu arbeiten, schrieb Zach Braff auf Twitter.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG