Seal Team, Start von Staffel 3 heute: Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Ab heute geht Staffel 3 von "Seal Team" bei Sky an den Start. Alle Infos rund um Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Die Serie mit "Bones"-Darsteller David Boreanaz geht in die dritte Runde: Staffel 3 von "Seal Team" ist auf TNT Serie zu sehen und wird im Anschluss an die Ausstrahlung in den Online-Portalen Sky Q, Sky Go, und Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung stehen. Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer zur Serie finden Sie hier.

"Seal Team": Start von Staffel 3

Staffel 3 der US-amerikanischen Serie "Seal Team" wird ab ab heute,dem 28. Mai 2020 jeden Donnerstag um 21 Uhr auf dem Sender TNT Serie ausgestrahlt. Nach der Ausstrahlung stehen die neuen Folgen auf Abruf in den Online-Portalen Sky Q, Sky Go, und Sky Ticket zur Verfügung.

Handlung von "Seal Team": Worum geht es in der Serie?

Jason Hayes (David Boreanaz) führt das Seal Team Bravo an, das weltweit gefährliche Einsätze ausführt und mit besonders wichtigen Missionen beauftragt wird. Das Team wird unter anderem in Kriegsgebiete wie Syrien oder Afghanistan geschickt, um dort die Anführer terroristischer Gruppierungen auszuschalten. Außerdem zählen verdeckte Missionen zum Aufgabenbereich des Teams. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Einsätzen, wobei auch das Privatleben der Team-Mitglieder beleuchtet wird. In Staffel 3 versucht Team Bravo in Serbien eine Organisation zu finden, die für Bombenanschläge auf amerikanische Militärposten verantwortlich sein soll.

"Seal Team": Folgen von Staffel 3

Staffel 3 von "Seal Team" umfasst insgesamt 20 neue Folgen, die jeweils etwa 42 Minuten dauern. Hier finden Sie die Titel der neuen Episoden im Überblick:

Folge 1: Zurück im Team

Folge 2: Verdrängungsmechanismus

Folge 3: Ein neuer Kommandant

Folge 4: Alte Freunde, alte Feinde

Folge 5: Evakuierung

Folge 6: Konkurrenzkampf

Folge 7: Bis ans Limit

Folge 8: Gefangenenaustausch

Folge 9: Wettlauf mit der Zeit

Folge 10: Familiengeheimnisse

Folge 11: Gefährliche Fracht

Folge 12: Mit dem Rücken zur Wand

Folge 13: Anschlag

Folge 14: Der Mann im Hintergrund

Folge 15: Die Millionen im Brunnen

Folge 16: Alleingang

Folge 17: Die Frau des Generals

Folge 18: Glaubhafte Bedrohung

Folge 19: Heiße Spur

Folge 20: Der Feind meines Feindes

Besetzung von "Seal Team": Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptdarsteller von "Seal Team" im Überblick:

Rollenname Schauspieler Master Chief Petty Officer Jason Hayes David Boreanaz Senior Chief Petty Officer Raymond "Ray" Perry Neil Brown Jr. Petty Officer Sonny Quinn A. J. Buckley Petty Officer Clay Spenser Max Thieriot Ensign Class Lisa Davis Toni Trucks CIA Officer Amanda "Mandy" Ellis Jessica Paré

Trailer zu "Seal Team" Staffel 3

Ein deutscher Trailer wurde bisher nicht veröffentlicht. Sie können sich hier bis dahin den englischen Trailer ansehen, der neben Eindrücken aus der dritten Staffel auch Bilder aus den ersten beiden Staffeln zeigt:

