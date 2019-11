vor 20 Min.

Sebastian Vettel freut sich über drittes Kind

Familinzuwachs bei Sebastian Vettel: Seine Frau Hanna ist erneut Mutter geworden. Und die Geburt des Kindes wirbelt den Terminplan des Formel-1-Piloten ein wenig durcheinander.

Formel-1-Pilot Sebastian Vettel (32) ist zum dritten Mal Vater geworden. Dies bestätigte eine Sprecherin des viermaligen Weltmeisters am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Es ist der erste Junge für den Heppenheimer, der mit seiner Frau Hanna noch zwei Töchter hat und in der Schweiz lebt. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung am Rande des letzten Grand Prix der Saison in Abu Dhabi darüber berichtet.

Ferrari-Pilot Vettel wird wegen der Geburt erst am Freitag an die Rennstrecke kommen. (dpa)

