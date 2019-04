vor 39 Min.

Sechs Jahre nach Rana Plaza: Die vergessenen Opfer von Bangladesch

Seit dem Einsturz der Textilfabrik vor sechs Jahren hat sich vieles verändert. Doch nun wehren sich die Fabrikanten gegen internationale Kontrollen.

Von Philipp Hedemann und Sonja Dürr und Andrea Kümpfbeck

Shunno Balas erinnert sich genau an das, was ihr Sohn Shonjeet zu ihr sagte: „Mach dir keine Sorgen, Mama. Wenn die Risse gefährlich wären, würden sie uns ja nicht in die Fabrik lassen.“ Dann ging er zur Arbeit. Eineinhalb Stunden später stürzte die Rana Plaza-Textilfabrik in Sabhar, einem Vorort von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, ein und begrub tausende Arbeiterinnen und Arbeiter unter sich. 2438 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, 1135 Menschen starben. Shonjeet, 19, war einer von ihnen. Auf den Tag genau sechs Jahre ist das nun her. Und während viele der Opfer noch immer unter den Folgen leiden, will Bangladesch internationale Inspektoren, die weitere Katastrophen verhindern sollen, des Landes verweisen.

Shonjeets Mutter Shunno Balas sitzt in ihrer Wellblechhütte in Sabhar und sagt: „Dem Fabrikbesitzer war sein Profit wichtiger als das Leben tausender Arbeiter. Für ihn waren es gar keine Menschen.“ Sie wischt sich mit ihrem Kopftuch Tränen aus den Augen. „Sonst hätte er sie doch gar nicht in die Fabrik gelassen, nachdem die Risse aufgetaucht waren.“

13 Tage, nachdem das Rana Plaza unter dem Gewicht mehrerer illegal aufgestockter Etagen eingestürzt war, entdeckte ihr Mann Shonjeet in einer zum Leichenschauhaus umfunktionierten Schule. Ihr verbot er, noch einen letzten Blick auf den Sohn zu werfen. Sie sollte ihn so in Erinnerung behalten, wie er an seinem letzten Lebenstag zur Arbeit gegangen war.

Alam Matabbar hingegen wollte seine Frau Begum sehen, selbst wenn die Trümmer ihr schönes Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt hätten. Auch sie starb unter den Trümmern der Textilfabrik. Sechs Monate irrte er mit einem Bild der Frau, mit der er vier Kinder hat, von einem Leichenschauhaus zum anderen. Schon nach Wochen sagten seine Freunde, dass er sein Schicksal akzeptieren solle. Doch er hoffte bis zuletzt, dass seine Frau überlebt hat, sie beim Einsturz lediglich ihren Namen vergessen und ihr Gedächtnis verloren hat.

Begum Matabbar gehört zu den Arbeitern, die auch sechs Jahre nach dem Einsturz noch vermisst werden. „Vielleicht hat die Regierung ihre Leiche beiseitegeschafft, um die Zahl der Opfer zu senken. Vielleicht wurden ihr Organe entnommen“, sagt der Witwer in einer winzigen Wohnung in einem Armenviertel von Sabhar. Nur wenige hundert Meter von hier klafft an der Stelle, wo bis zum 24. April 2013 das Rana Plaza stand, eine große Baulücke. Ein unscheinbares Denkmal erinnert an die 1135 offiziell registrierten Opfer der Katastrophe.

Shumitra wäre beinahe die Nummer 1136 geworden. Wenn sich die 40-Jährige an den Morgen des 24. April 2013 erinnert, fängt sie an zu zittern. „Ich hatte gerade angefangen zu arbeiten, als plötzlich das ganze Gebäude anfing zu schwanken. Ich bin sofort losgerannt, aber dann brach alles über mir zusammen“, sagt die Textilarbeiterin. Im dritten Stock durchbohrte eine Eisenstange ihre rechte Hand, Trümmer trafen sie am Kopf, ihre Beine wurden unter Schutt begraben, Shumitra verlor das Bewusstsein.

Nach fünf Tagen wurde die Frau aus den Trümmern geborgen. Als sie zwei Tage später im Krankenhaus aufwachte, hatte sie nur eine Frage. „Lebt Shabitree?“ Ihre Tochter, damals erst 13, hatte sich mit gefälschten Papieren als volljährig ausgegeben und in der gleichen Fabrik wie ihre Mutter einen Job angenommen, um zum Familieneinkommen beitragen zu können. Auch Shabitree hatte das Unglück überlebt. Heute arbeitet sie wieder als Näherin. „Jeden Morgen, wenn sie zur Arbeit geht, habe ich Angst um sie“, sagt ihre Mutter, die seit sechs Jahren unter Panikattacken leidet.

Dabei hat sich etwas bewegt, was die Arbeitssicherheit in den Textilfabriken betrifft. Im Mai 2013 schlossen mehr als 200 westliche Auftraggeber, darunter C&A, H&M, Esprit, Puma, Tchibo, Mango und s.Oliver, ein rechtsverbindliches Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit. Die Initiative inspizierte bislang rund 1600 Fabriken. Sie sorgte dafür, dass neue Rettungstreppen, Notausgänge, Brandmelder und verstärkte Zwischendecken installiert wurden und gaben den Näherinnen und Nähern Sicherheitstrainings. Fabriken, die den Vorgaben nicht nachkamen, setzten sie auf schwarze Listen, schlossen sie so von Aufträgen internationaler Kunden aus. Ein Mindestlohn für Näherinnen wurde eingeführt, der bei etwa 53 Euro im Monat liegt. Vorher verdienten sie oft nur 35 Euro im Monat.

Dennoch machen Fabrikanten Stimmung gegen die Vorschriften. „Nach Rana Plaza musste etwas geschehen. Aber das Abkommen ist nicht fair“, sagt Mohammed Aminul Islam, Betriebsleiter der Firma Intramex in Gazipur. In der Textilstadt nördlich von Dhaka werden Hosen, Hemden und T-Shirts für den Export genäht. Drei Viertel der 4900 Mitarbeiter sind Frauen. Einige wurden ausgewählt, um mit dem deutschen Journalisten zu sprechen.

Sie fühlten sich an ihrem Arbeitsplatz sicher, sagen sie. Natürlich hätten sie nichts dagegen, wenn sie besser bezahlt würden, aber sie kämen auch so ganz gut über die Runden. Gewerkschaftlich organisiert seien sie nicht, aber das sei auch gar nicht nötig, weil die Gewerkschaften die Verhältnisse in den Fabriken ohnehin nicht genau kennen, sagen die jungen Frauen. Ihre Antworten wirken teils auswendig gelernt, werden von den Vorgesetzten mit einem wohlwollenden Nicken quittiert.

Dann spricht der Betriebsleiter. Das Abkommen habe seine Firma zu Investitionen in Höhe von mehreren hunderttausend Dollar gezwungen. Oft seien die Fristen dabei sehr kurz gewesen und die Vorgaben stünden teils im Widerspruch zu einheimischen Gesetzen. „Die internationalen Käufer verlangen von uns immer höhere Investitionen für die Sicherheit, sind aber nicht bereit, mehr zu zahlen. Im Gegenteil: Sie drohen damit, in einem billigeren Land zu produzieren. Sie erpressen uns“, sagt der Manager. Letztlich setzen die westlichen Modefirmen die Standards. Das Problem ist nur: Wie die Bedingungen bei den Zulieferern sind, an die die großen Fabriken Aufträge vergeben, kontrolliert kaum jemand.

Nach China ist Bangladesch der zweitgrößte Textilexporteur der Welt. 83 Prozent der Ausfuhren Bangladeschs werden in der Textilbranche erwirtschaftet. In den 4000 Textilfabriken des Landes arbeiten rund 3,6 Millionen Menschen, zwei Drittel von ihnen sind Frauen. Der Boom der Branche hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Pro-Kopf-Einkommen sich zwischen 2010 und 2017 verdoppelt hat.

Im Mai letzten Jahres entschied der Oberste Gerichtshof des Landes, dass das Abkommen nicht fortgeführt werden soll. Die westlichen Modeunternehmer wehrten sich. Bangladesch sei nicht in der Lage, selbst für die Sicherheit in den Fabriken zu sorgen. Eine endgültige Entscheidung des Gerichts wurde acht Mal verschoben, der nächste Termin ist für 19. Mai angesetzt.

Die Hilfsorganisation Care, die in zehn Ländern Asiens Projekte zur Förderung von Frauenrechten im Textilsektor umsetzt, spricht sich für eine Fortsetzung des Abkommens aus: „Es trägt zur Sicherheit der Textilarbeiterinnen bei. Da die Mehrheit der Arbeitskräfte Frauen sind, ist ihre Sicherheit am Arbeitsplatz aber auch durch Übergriffe, sexuelle Belästigung und Willkür von Vorarbeitern gefährdet“, sagt Judith Albert von Care Deutschland. Auch die Bundesregierung, das EU-Parlament und viele Modefirmen fordern Bangladesch auf, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Es ist eines der Themen, das Entwicklungsminister Gerd Müller umtreibt. Der CSU-Minister ist anderthalb Jahre nach der Rana-Plaza-Katastrophe selbst nach Bangladesch gereist, hat sich die Bedingungen in den Fabriken angesehen und ein Textilbündnis ins Leben gerufen. In Deutschland haben sich 50 Prozent der Textilbranche diesem Bündnis angeschlossen, betont der Allgäuer Politiker. Und sagt zugleich: „100 Prozent sollten den Weg zu nachhaltiger, fair und ökologisch produzierter Kleidung gehen.“

Müller ist überzeugt, dass es grundlegende Verbesserungen in der Lieferkette der Textilwirtschaft braucht. Und ein Textilsiegel, mit dem Käufer sofort erkennen, ob ein Kleidungsstück sozial- und umweltverträglich hergestellt wurde. Doch diesen „Grünen Knopf“, den er schon 2015 angekündigt hatte, gibt es bis heute nicht. Im Juli nun will Müller das Siegel auf der Berliner Fashion Week vorstellen, ab Herbst soll es auf den Markt kommen. Die Textilindustrie aber ist alles andere als begeistert. „Was der Minister plant, gefährdet unsere Existenz“, sagt Ingeborg Neumann, Präsidentin des Gesamtverbands Textil+Mode. Müller entgegnet: „Wir überziehen nichts. Viele Unternehmen, vor allem auch Mittelständler, gehen schon voran und zeigen, dass sie mit angemessenen Aufwand soziale und ökologische Mindeststandards einhalten können.“

Shunno Balas, deren Sohn Shonjeet vor sechs Jahren unter den Trümmern des Rana Plaza starb, kämpft unterdessen darum, dass die Kontrollen in den Textilfabriken weitergehen. Sie sagt: „Wenn der Profit der Besitzer wieder wichtiger wird als die Sicherheit der Arbeiter, wäre Shonjeet umsonst gestorben.“

