13:35 Uhr

Sechster Wunsch-Tatort heute kommt wieder aus Weimar

Kein Tatort bis September, die Krimireihe ist in der Sommerpause: Für Tatort-Fans dürften es im Jubiläumsjahr trotzdem spannende Wochen werden.

Kein neuer Tatort bis September: Fans der Krimireihe steht eine lange Sommerpause bevor. Mit dem (viel gelobten) Münchner Tatort "Lass den Mond am Himmel stehn" verabschiedete sich der Tatort am 7. Juni in die Sommerpause. An elf Sonntagen in Folge sind nun Wiederholungen angesagt - also bis einschließlich 30. August.

Kein neuer Tatort: Das Erste zeigt Wiederholungen aus 25 Jahren

Was für Tatort-Fans erst mal ziemlich dröge klingt, könnte am Ende aber sogar ganz unterhaltsam werden: Denn welche Tatort-Folgen während der Sommerpause gezeigt werden, dürfen die Zuschauer im Jahr des 50. Jubiläums mitbestimmen. Das Erste hat dazu eigens ein Online-Voting gestartet. Zur Auswahl stehen 50 der erfolgreichsten Tatort-Krimis der letzten 25 Jahre. Die Abstimmung läuft ab dem 14. Juni. Das Ergebnis der Wahl wird dann jeweils am Freitag vor der Ausstrahlung bekannt gegeben.

Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Carlo Menzinger (Michael Fitz). Im ersten Krimi-Voting des Ersten setzt sich der München-Tatort "Wenn Frauen Austern essen" durch. Bild: Erika Hauri, BR/Bavaria Film GmbH (Archiv)

"Der treue Roy": Fünfter Wunsch-Tatort heute kommt aus Weimar

Am Sonntag, 26.07.2020, wird das Weimarer "Tatort"-Team zum zweiten Mal in Folge in der Sommerpause zu sehen sein Für "Der treue Roy" aus dem Jahr 2016 gab es 19.529 Stimmen.

Bereits am vergangenen Sonntag waren die Kommissare Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen), die in der Serie nicht nur Kollegen, sondern auch zusammen sind, in "Der kalte Fritte" aus dem Jahr 2018 zu sehen gewesen. Damit ist das Weimarer Team gleichauf mit dem Ermittlerteam aus Münster, die auch schon in zwei Wunsch-"Tatorten" ihren Auftritt gehabt haben. Zudem liefen jeweils eine Folge aus München und Dortmund. Die Folgen wurden bisher gezeigt:

21.06.2020: "Wenn Frauen Austern essen" (Batic und Leitmayr, 2003)

28.06.2020: "Fangschuss" (Thiel und Boerne, 2017)

05.07.2020: "Schwanensee" (Thiel und Boerne, 2015)

12.07.2020: "Tollwut" (Faber, Bönisch und Dalay, 2018)

19.07.2020: "Der kalte Fritte " (Dorn und Lessing, 2018)

" (Dorn und Lessing, 2018) 26.07.2020: "Der treue Roy" (Dorn und Lessing, 2016)

Im Münster-Tatort "Schwanensee" geht es um eine Leiche, die in einem Therapiezentrum am Boden eines Schwimmbeckens gefunden wird. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Online-Abstimmung im Ersten: Diese Tatort-Folgen stehen zur Wahl

Insgesamt stehen Fälle von 30 beliebten Ermittlerteams aus 25 Jahren stehen zur Auswahl. Unter vielen anderen ebenfalls zu haben: Das Debüt von Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm in der Episode "Lastrumer Mischung" (2002) oder "Die schöne Mona ist tot" mit Eva Mattes als Konstanzer Kriminalhauptkommissarin Klara Blum von 2013. Diese Folgen stehen zur Wahl:

Berlin : "Meta" (Rubin und Karow , 2018), "Das Muli" (Rubin und Karow , 2015), Todesbrücke (Ritter und Stark, 2005)

: "Meta" (Rubin und , 2018), "Das Muli" (Rubin und , 2015), Todesbrücke (Ritter und Stark, 2005) Bremen : "Im toten Winkel" (Lürsen und Stedefreund , 2018), "Die Wiederkehr" (Lürsen und Stedefreund , 2015)

: "Im toten Winkel" (Lürsen und , 2018), "Die Wiederkehr" (Lürsen und , 2015) Dortmund : "Tollwut" (Faber, Bönisch und Dalay, 2018), "Kollaps" (Faber, Bönisch, Dalay und Kossik, 2015)

: "Tollwut" (Faber, Bönisch und Dalay, 2018), "Kollaps" (Faber, Bönisch, Dalay und Kossik, 2015) Dresden : "Das Nest" (Winkler, Gorniak und Schnabel, 2019), "Déjà-vu" (Sieland, Gorniak und Schnabel, 2018)

: "Das Nest" (Winkler, Gorniak und Schnabel, 2019), "Déjà-vu" (Sieland, Gorniak und Schnabel, 2018) Franken: "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" (Voss und Ringelhahn, 2019), "Ein Tag wie jeder andere", Voss und Ringelhahn, 2015)

Frankfurt : "Kälter als der Tod" (Janneke und Brix, 2015), "Hinter dem Spiegel" (Janneke und Brix, 2015), "Der Tote im Nachtzug" (Steier und Mey, 2011), "Wo ist Max Gravert ?" (Sänger und Dellwo, 2005), "Herzversagen" (Sänger und Dellwo, 2004)

: "Kälter als der Tod" (Janneke und Brix, 2015), "Hinter dem Spiegel" (Janneke und Brix, 2015), "Der Tote im Nachtzug" (Steier und Mey, 2011), "Wo ist ?" (Sänger und Dellwo, 2005), "Herzversagen" (Sänger und Dellwo, 2004) Hamburg : "Mord auf Langeoog " (Falke und Lorenz, 2013), "Feuerteufel" (Falke und Lorenz, 2013), "Willkommen in Hamburg " (Tschiller und Gümer, 2013), "Undercover" (Casstorff und Holicek, 2002), "Habgier" (Stoever und Brockmöller, 1999)

: "Mord auf " (Falke und Lorenz, 2013), "Feuerteufel" (Falke und Lorenz, 2013), "Willkommen in " (Tschiller und Gümer, 2013), "Undercover" (Casstorff und Holicek, 2002), "Habgier" (Stoever und Brockmöller, 1999) Hannover : "Lastrumer Mischung" ( Lindholm , 2002), "Spielverderber" ( Lindholm , 2015) Kiel: "Borowski und der Himmel über Kiel" (Borowski und Brandt, 2015), "Borowski und das Meer" (Borowski und Brandt, 2014)

: "Lastrumer Mischung" ( , 2002), "Spielverderber" ( , 2015) Kiel: "Borowski und der Himmel über Kiel" (Borowski und Brandt, 2015), "Borowski und das Meer" (Borowski und Brandt, 2014) Köln : "Nachbarn" (Ballauf und Schenk, 2017), "Der Fall Reinhardt" (Ballauf und Schenk, 2014) Konstanz: "Rebecca" ( Blum und Perlmann, 2016), "Die schöne Mona ist tot" ( Blum und Perlmann, 2013)

: "Nachbarn" (Ballauf und Schenk, 2017), "Der Fall Reinhardt" (Ballauf und Schenk, 2014) Konstanz: "Rebecca" ( und Perlmann, 2016), "Die schöne Mona ist tot" ( und Perlmann, 2013) Leipzig : "Frühstück für immer" (Saalfeld und Keppler, 2014)

: "Frühstück für immer" (Saalfeld und Keppler, 2014) Ludwigshafen : "Blackout" ( Odenthal und Kopper, 2014), "Kaltblütig" ( Odenthal und Kopper, 2013)

: "Blackout" ( und Kopper, 2014), "Kaltblütig" ( und Kopper, 2013) Luzern : "Kleine Prinzen" (Flückinger und Ritschard, 2016), "Ihr werdet gerichtet" (Flückinger und Ritschard, 2015)

: "Kleine Prinzen" (Flückinger und Ritschard, 2016), "Ihr werdet gerichtet" (Flückinger und Ritschard, 2015) München : "Der Wüstensohn" (Batic und Leitmayr, 2014), "Wenn Frauen Austern essen" (Batic und Leitmayr, 2003)

: "Der Wüstensohn" (Batic und Leitmayr, 2014), "Wenn Frauen Austern essen" (Batic und Leitmayr, 2003) Münster : "Fangschuss" (Thiel und Boerne, 2017), "Schwanensee" (Thiel und Boerne, 2015)

: "Fangschuss" (Thiel und Boerne, 2017), "Schwanensee" (Thiel und Boerne, 2015) Saarbrücken : "Verschleppt" ( Kappl und Deininger, 2012), "Hilflos" ( Kappl und Deininger, 2010)

: "Verschleppt" ( und Deininger, 2012), "Hilflos" ( und Deininger, 2010) Schwarzwald : " Goldbach " (Berg und Tobler, 2017)

: " " (Berg und Tobler, 2017) Stuttgart : "Eine Frage des Gewissens" (Lannert und Bootz, 2014), "Spiel auf Zeit" (Lannert und Bootz, 2013), "Bienzle und die blinde Wut" (Bienzle, 1999)

: "Eine Frage des Gewissens" (Lannert und Bootz, 2014), "Spiel auf Zeit" (Lannert und Bootz, 2013), "Bienzle und die blinde Wut" (Bienzle, 1999) Weimar : "Der kalte Fritte " (Dorn und Lessing, 2018) , "Der treue Roy" (Dorn und Lessing, 2016)

: , Wien : "Die Faust" (Eisner und Fellner, 2018), "Angezählt" (Eisner und Fellner, 2013)

: "Die Faust" (Eisner und Fellner, 2018), "Angezählt" (Eisner und Fellner, 2013) Wiesbaden : "Im Schmerz geboren" (Murot, 2014), "Schwindelfrei" (Murot, 2013)

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Anke Neugebauer, Wiedemann & Berg/MDR

Themen folgen