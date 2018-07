Seeed will nach Tod von Demba Nabé weiterspielen

vor 34 Min.

Demba Nabé, der Frontman von Seeed, ist Ende Mai diesen Jahres mit 46 Jahren gestorben. Frank Dellée bedankte sich nun bei den Fans. Wie geht es weiter?

Demba Nabé, Frontmann der Berliner Band Seeed, starb im Alter von 46 Jahren. Zur Todesursache weiterhin nichts bekannt. Demba Nabé alias Boundzound gehörte neben Peter Fox und Dellé zu den Frontmännern der bisher elfköpfigen Reggae- und Dancehall-Band Seeed. Die Nachricht von Nabés Tod schockte die Band ebenso wie ihre Fans.

Seeed wird nach Tod von Demba Nabé wieder auf Tour gehen

Nun äußerte sich Frontmann Frank Allessa Dellée zum Tod seines Bandkollegen: "Erstmal wollte ich mich bei euch bedanken, für die unglaubliche Zurückhaltung und Anteilnahme was meinen Kollegen Demba betraf. Es ist ein herber Verlust und ich habe keine Worte dafür", sagt der 48-Jährige in einem Video auf Instagram. Er versicherte den Fans aber: "Seeed wird weiterspielen. Wir machen uns Gedanken, in welcher Form, aber klar ist, dass wir spielen werden."

Seeed: Frontman Demba Nabé ist im Alter von 46 Jahren gestorben

Zuvor hatte die Band um Zeit für Trauer gebeten. "Wir trauern um unseren Freund und Sänger Demba Nabé", schrieb die Band der Seeed-Internet-Seite unter einem schwarz-weiß-Foto von Nabé.

"Da die Nachricht von Dembas Tod die Band tief getroffen hat und sie Zeit und Ruhe für ihre Trauer benötigt, bitten wir aktuell von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", sagte Anwalt Christian Schertz.

In den sozialen Netzwerken trauerten Nabés Fans, zitierten aus Songtexten und bekundeten ihr Mitgefühl:

Wtf? #DickesB war der Song meiner Jugend. #Seeed der Soundtrack der besten Partys & nachdenklichsten Stunden. #Dancehall #Caballeros reiten nie alleine, auch nicht auf der letzten Reise. RIP. https://t.co/lS20G6vQSH — Tiemo Wölken (@woelken) 31. Mai 2018

Demba Nabé ist tot: Der Bundesvision Song Contest machte Seeed international bekannt

Die Band ist für ihre energiegeladenen Live-Auftritte auch über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt. Die Berliner standen auch schon beim dänischen Roskilde-Festival auf der Bühne. Die aufwendigen Live-Shows gehörten zum Markenzeichen der Band. Den Mainstream eroberten die Berliner spätestens mit ihrem Auftritt beim Bundesvision Song Contest 2006. Dort performten sie ihre Single "Ding".

Demba Nabé war auch Solokünstler

Demba Nabé arbeitete auch als Solokünstler und veröffentlichte sein Debütalbum "Boundzound" mit Songs wie "Louder" und "Stay Alive". Vom Radiosender 1Live wurde er als "Bester Newcomer des Jahres" ausgezeichnet. Vor einem Monat hatte Seeed eine Tour für den Herbst 2019 angekündigt. Laut Tagesspiegel waren innerhalb von 30 Minuten etliche Konzerte ausverkauft, die Server der Ticket-Plattform seien wegen des Ansturms zeitweise zusammengebrochen. (dpa/AZ)

