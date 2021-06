Seilbahnunglück

vor 43 Min.

"Das hätte auch ich sein können": Warum wir manche Tragödien nicht vergessen

Plus In Kaprun brennt eine Gletscherbahn aus. Am Lago Maggiore sterben 14 Menschen in einer Seilbahn. Warum nehmen uns solche Tragödien jahrelang mit, während wir andere vergessen?

Von Sophia Huber und Susanne Klöpfer und Sarah Ritschel

Bis heute trägt Sonja Heimer ein Andenken an den schrecklichen Tag im November 2000 bei sich, der zugleich ihr Glückstag werden sollte. Einen kleinen Schließfachschlüssel mit der Nummer 13 als Anhänger an ihrer Handtasche. Eigentlich dachte sie bis zu diesem sonnigen Wintertag, die 13 sei eine Unglückszahl. Doch es sollte anders kommen.

Themen folgen