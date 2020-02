vor 55 Min.

Seit fast einem Jahr vermisst: Wo ist Rebecca aus Berlin?

Immer wieder suchten Polizisten nach Spuren im Fall der vermissten Rebecca. Das Mädchen aus Berlin ist am 18. Februar 2019 verschwunden.

Vor knapp einem Jahr verschwand die damals 15-jährige Rebecca in Berlin. Die Ermittlungen laufen noch - und die Staatsanwaltschaft geht vom Schlimmsten aus.

Von Ida König

Der Fall Rebecca hat Deutschland im Februar 2019 bewegt: Am 18. Februar verschwand die 15-jährige Schülerin aus Berlin. Sie hatte bei ihrer älteren Schwester in Berlin-Britz übernachtet - und schnell fiel der Verdacht auf den Mann der Schwester, Rebeccas Schwager. Er war nach Überzeugung der Ermittler an diesem Vormittag mit dem Mädchen alleine und hat laut Auswertung der Handydaten nicht geschlafen, wie er selbst behauptet hatte.

Rebecca wird seit dem 18. Februar 2019 vermisst

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen, da man davon ausgeht, dass Rebecca das Haus ihrer Schwester nicht lebend verlassen hat. Der Schwager landete zunächst in Untersuchungshaft, wird aber wird freigelassen, da die Ermittler keine Beweise gegen ihn finden. "Damit wird aus dem dringenden Tatverdacht irgendwann ein einfacher und das reicht für eine Untersuchungshaft nicht aus", erklärt Martin Steltner, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Auch nach einem Jahr hat die Staatsanwaltschaft den Fall nicht geschlossen - er gehört damit nicht zu den sogenannten Cold Cases, es wird weiterhin ermittelt. Auch der Verdacht gegen den Schwager besteht nach wie vor - wenngleich die Familie des verschwundenen Mädchens von der Unschuld des Mannes überzeugt ist.

Ermittler gehen im Fall Rebecca von einem Tötungsdelikt aus

Solange Rebecca nicht gefunden wird, gebe es vorerst keine belastenden Beweise gegen den Schwager. "Dass Leichen Jahre oder Jahrzehnte später gefunden und ein Fall so geklärt werden kann, kommt immer wieder vor", sagt er. Und: Es gebe keine absolute Sicherheit, dass Rebecca tot sei. Man habe aber leider auch keine Anhaltspunkte, dass sie noch am Leben sei, sagt Steltner.

Suchaktionen gab es im vergangenen Jahr zahlreiche - auch nachdem Rebecca bereits mehrere Monate verschwunden war. Im September durchkämmte die Polizei ein Waldstück nahe des kleinen Ortes Kummersdorf in Brandenburg. Der Wald war bereits Anfang März 2019 eine der ersten Stellen, die von der Polizei aufwendig abgesucht worden waren. Fakt ist jedoch: Bis jetzt gibt es keine heiße Spur von Rebecca.

