"Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker": Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Netflix geht demnächst mit "Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker" an den Start. Alles zu Folgen, Handlung Besetzung und Trailer, hier.

"Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker" ist demnächst bei Netflix abrufbar. Alles zu Start, Folgen Handlung, Cast und Trailer gibt es hier.

Ab März ist die US-amerikanische Mini-Serie "Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker" auf Netflix verfügbar. Hier erhalten Sie alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

"Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker": Start und Folgen bei Netflix

Netflix hat den Start der Serie für Freitag, den 20. März 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Angaben des Anbieters 30 Tage lang gratis genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Insgesamt hat die erste Staffel der Miniserie vier Folgen, die üblicherweise alle ab dem Start-Tag beim Streaming-Dienst Netflix verfügbar sein werden.

Handlung von "Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker": Worum geht es in der Netflix-Serie?

Die Serie "Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker" thematisiert das Leben der Afro-Amerikanerin C.J.Walker, die als erste weibliche Multimillionärin der USA in die Geschichte einging. Entgegen aller Widerstände etablierte Walker trotz Rassismus und Geschlechterkampf ihr Unternehmen für Haarpflege für Schwarze Frauen und kämpfte dabei gleichzeitig mit Leib und Seele für soziale Gerechtigkeit.

Die Handlung der Netflix-Serie basiert auf dem Buch "On Her Own Ground", das ihre Ur-Ur-Urenkelin A’Lelia Bundles über die Unternehmerin herausbrachte.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker":

Octavia Spencer spielt Madam C.J. Walker

spielt Madam C.J. Blair Underwood spielt Ehemann C.J. Walker

Tiffany Haddish spielt Tochter Leila

Carmen Ejogo spielt Walkers Konkurrent Addie Monroe

Konkurrent Garrett Morris spielt Walkers Schwiegervater

spielt Schwiegervater Kevin Carroll spielt Walkers langjährigen Anwalt Ransom

spielt langjährigen Ransom Bill Bellamy spielt Ransoms Cousin Sweetness

Der Trailer zur Netflix-Serie "Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker"

