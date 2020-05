vor 32 Min.

"Selling Sunset", Staffel 2: Start Ende der Woche - Folgen, Handlung, Cast, Trailer

"Selling Sunset" ist demnächst im Stream auf Netflix verfügbar. Hier erhalten Sie die Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer.

"Selling Sunset" ist eine Reality-TV-Serie aus den USA und kommt bald mit Staffel 2 auf Netflix. Wann ist das genaue Start-Datum? Wie viele Folgen hat Staffel 2? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos rund um Handlung, Schauspieler und Trailer der neuen Serie auf Netflix.

"Selling Sunset": Start von Staffel 2 auf Netflix

"Selling Sunset" erscheint am 22. Mai auf Netflix. 30 Tage lang können Neukunden den Streaming-Dienst im Probe-Abo gratis nutzen. Danach fallen jeden Monat - je nach Abo - zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat an.

Das ist die Handlung von "Selling Sunset"

In "Selling Sunset" geht es um die Oppenheim Group, deren Mitarbeiter Luxusimmobilien in Los Angeles verkaufen. Die Serie verfolgt das private und professionelle Leben der Immobilienmaklerinnen und zeigt deren Konflikte und Hierarchien auf. Am Anfang der ersten Staffel stellen die Chefs der Firma, Brett und James Oppenheim, einen Neuzugang im Team vor, doch die anderen Frauen machen es ihr nicht immer leicht. Wer Drama unter Frauen, teure Immobilien und Hollywood-Vibes mag, ist bei "Selling Sunset" genau richtig.

"Selling Sunset": Wie viele Folgen hat Staffel 2?

In Staffel 2 von "Selling Sunset" werden acht Folgen ausgestrahlt. Die genauen Titel sind noch nicht bekannt. Auch Staffel 1 hat insgesamt acht Folgen, die jeweils etwa 32 Minuten dauern.

Besetzung von Staffel 2: Die Schauspieler im Cast von "Selling Sunset"

Da es sich bei "Selling Sunset" um eine Reality-TV-Serie handelt, spielen die Schauspieler sich selbst. Hier die Besetzung im Überblick:

Romain Bonnet

Mary Fitzgerald

Brett Oppenheim

Oppenheim Jason Oppenheim

Davina Potratz

Christine Quinn

Chrishell Stause

Maya Vander

Heather Young

Trailer zu Staffel 2 von "Selling Sunset"

Wer "Selling Sunset" noch nicht kennt, kann sich hier im Trailer zu Staffel 1 ein Bild zur Serie verschaffen.

