17:10 Uhr

Sendetermine 2019: Wann läuft "Das Wunder von Manhattan"?

Heute "Das Wunder von Manhattan": Weihnachten 2019 - die Sendetermine. Der 2014 gestorbene Richard Attenborough spielt Kris Kringle in dem Weihnachtsklassiker.

"Das Wunder von Manhattan: Der Film ist ein Weihnachtsklassiker. Auch heute, an Heiligabend, wird er gesendet. Erfahren Sie hier die Sendetermine im TV.

Heute ist schon Heiligabend, aber mit den Weihnachtsfilmen 2019 geht es natürlich erst richtig los. Einer gehört unbedingt dazu: "Das Wunder von Manhattan" (Originaltitel: "Miracle on 34th Street"). Der Film-Klassiker dreht sich um den Versuch, für ein kleines Mädchen das Weihnachtsfest zu retten.

Im Soundtrack hört man altbekannte Ohrwürmer wie "Jingle Bells" und "Santa Claus Is Coming to Town". Alle Infos rund um die Sendetermine von "Das Wunder von Manhattan" im Dezember 2019 finden Sie hier.

"Das Wunder von Manhattan": Sendetermine rund um Weihnachten 2019

In diesem Jahr ist der Weihnachtsklassiker "Das Wunder von Manhattan" wieder bei RTL zu sehen - auch an Heiligabend. Das sind die genauen Sendetermine im Dezember:

Samstag, 21.12.2019, 15.30 Uhr – 17.45 Uhr, RTL

Dienstag, 24.12.2019, 14.50 Uhr – 16.50 Uhr, RTL

Handlung von "Das Wunder von Manhattan": Worum dreht es sich in dem Weihnachtsfilm?

Das Wunder von Manhattan ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen US-amerikanischen Weihnachtsfilms aus dem Jahr 1947. Die Geschichte fängt mit der Thanksgiving-Parade in New York an, wo der angeheuerte Weihnachtsmann-Darsteller betrunken ausfällt. Der gutmütige Kris Kringle (gespielt von Richard Attenborough) springt ein. Weil er seinen Job gut macht, übernimmt er anschließend die Position als Kaufhaus-Weihnachtsmann.

Obwohl alle anderen Kinder ihn lieben, ist Scheidungskind Susan Walker skeptisch - ihre Mutter hatte ihr bereits erzählt, den Weihnachtsmann gäbe es nicht. Kris Kringle versucht das Mädchen vom Gegenteil zu überzeugen und die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen