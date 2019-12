vor 49 Min.

Sendetermine 2019: Wann läuft "Der kleine Lord" zu Weihnachten?

"Der kleine Lord": Wann läuft der Film an Weihnachten 2019 im TV? Alle Infos rund um Sendetermine im Dezember haben wir hier in der Übersicht für Sie.

"Der kleine Lord" hat seit Jahren einen festen Platz im weihnachtlichen TV-Programm. Wann der Klassiker im Fernsehen läuft, sehen Sie hier in unserem Überblick zu den Sendeterminen.

Sowohl die ARD, als auch Servus TV haben den Film im Dezember 2019 in ihrem Programm. In der Produktion von Norman Rosemont bekommt es Sir Alec Guinness mit dem kleinen Ceddie Errol (Ricky Schroder) zu tun. Der uneheliche Enkelsohn soll sein Erbe werden - und das sorgt für ordentlich Trubel und Durcheinander. Der Klassiker mit Alec Guinness wird traditionell zur besten Sendezeit kurz vor Weihnachten gezeigt.

"Der kleine Lord": Sendetermine im Dezember 2019

Der Weihnachtsklassiker "Der kleine Lord" läuft auch in diesem Jahr im Dezember drei Mal in der ARD. Die genauen Sendetermine präsentieren wir Ihnen hier:

Freitag, 20. Dezember 2019, um 20.15 Uhr

Sonntag, 22. Dezember 2019, um 15.50 Uhr

Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 09.30 Uhr

Auch der österreichische Sender Servus TV zeigt den Film an Weihnachten 2019. Zu sehen ist "Der kleine Lord" an folgenden Terminen:

Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 13.40 Uhr

Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 8.05 Uhr

Sendetermine: "Der kleine Lord" läuft schon seit Jahrzehnten zu Weihnachten im TV

"Der kleine Lord" (Originaltitel: "Little Lord Fauntleroy") ist nicht erst seit gestern an Weihnachten im Fernsehen zu sehen: Schon seit 1982 zeigt die ARD den Film, in dem der kleine Cedric Errol das erkaltete Herz seines verbitterten Großvaters erweichen will. Veröffentlicht wurde der amerikanische Film im Jahr 1980.

