Sendetermine: Wann läuft "Dinner for One" heute an Silvester 2019 und an Neujahr 2020?

Der Klassiker "Dinner for One" kommt auch heuer wieder an Silvester 2019 und Neujahr 2020 im TV. Die Sendetermine.

Heute an Silvester 2019 und an Neujahr 2020 läuft "Dinner for One" im TV. Infos zu Sendeterminen & Neuauflagen des Klassikers gibt es hier in unserem Überblick.

Auch heuer darf "Dinner for One" ("Der 90. Geburtstag") an Silvester nicht fehlen. Hauptfigur ist die alte Miss Sophie (May Warden), die ihren 90. Geburtstag ganz alleine mit ihrem Butler James feiern muss. Um ihre verstorbenen Freunde zu ersetzen, muss er reihum auf ihr Wohl trinken. Von Mal zu Mal wird der Butler dabei betrunkener und fällt deshalb immer häufiger über einen Teppich mit einem großen Tigerkopf.

Bei dem Schwarz-Weiß-Sketch handelt es sich um eine deutsche Produktion mit englischen Schauspielern. Aufgeführt wurde "Dinner for One" dabei im Original in englischer Sprache.

Alle Infos zu den Sendeterminen an Silvester und Neujahr von "Dinner for One" präsentieren wir Ihnen hier in der Übersicht.

"Dinner for One" heute: Sendetermine an Silvester 2019 und Neujahr 2020

Auch in diesem Jahr läuft "Dinner for One" an Silvester 2019 praktisch rund um die Uhr im TV. Die genauen Sendetermine sehen Sie hier im Überblick:

Dienstag, 31. Dezember 2019 um 15.40 Uhr (Das Erste/ NDR )

) Dienstag, 31. Dezember 2019 um 17.10 Uhr ( NDR )

) Dienstag, 31. Dezember 2019 um 19.00 Uhr ( MDR )

) Dienstag, 31. Dezember 2019 um 19.10 Uhr (hrfernsehen)

Dienstag, 31. Dezember 2019 um 19.40 Uhr ( NDR )

) Dienstag, 31. Dezember 2019 um 23.35 Uhr ( NDR )

) Mittwoch, 01. Januar 2019 um 01.30 Uhr (Das Erste)

Mittwoch, 01. Januar 2019 um 05.10 Uhr (Das Erste)

Sendetermine: "Dinner for One" an Silvester auch als Neuauflage

Im Jahr 1999 strahlte der Norddeutsche Rundfunk an Silvester erstmals drei Versionen von "Dinner for One" aus: Präsentiert wurden eine nachgespielte Version auf Plattdeutsch, eine nachkolorierte Version und die Originalfassung. Seitdem gibt es immer mehr Ausstrahlungen und Nachproduktionen der Sketch-Sendung. Heuer feiert mit "Dinner for Chon" außerdem eine Parodie des Klassikers Premiere.

Dienstag, 31. Dezember 2019 um 16.45 Uhr - Hessische Version (hrfernsehen)

Dienstag, 31. Dezember 2019 um 18.45 Uhr - Nordhessische Version (hrfernsehen)

Dienstag, 31. Dezember 2019 um 22.30 Uhr - "Dinner for Cohn" ( ZDFneo )

