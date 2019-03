14:43 Uhr

Seniorin und Pflegerin sterben bei Brand in Wasseralfingen

Bei einem Feuer in Wasseralfingen bei Aalen sind am Dienstagmorgen zwei Frauen gestorben.

Bei einem Wohnhausbrand am Dienstagmorgen sind zwei Frauen im Aalener Stadtteil Wasseralfingen gestorben. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagmorgen sind zwei Frauen bei einem Hausbrand in Wasseralfingen bei Aalen gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ging der Alarm gegen 5.40 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte in der Hüttlinger Straße eintrafen, stand zumindest ein Zimmer in Flammen.

Der Brand konnte rasch kontrolliert werden, jedoch kam für zwei Menschen jede Hilfe zu spät. Die Frauen konnten nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Die Kriminalpolizei Aalen teilt mit, dass es sich höchstwahrscheinlich um die 84-jährige Bewohnerin und um eine 60-jährige Pflegekraft handelt.

Den Untersuchungen zufolge soll das Feuer im Schlafzimmer der Bewohnerin ausgebrochen sein. Es wird von einem technischen Defekt an einer Stromzuführung ausgegangen. Für eine Brandstiftung gibt es keine Hinweise. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat zur Aufklärung der genauen Todesursachen der beiden Opfer Obduktionen veranlasst. Die Ermittlungen dauern an.

Wasseralfingen: Feuerwehr mit großen Aufgebot am Einsatzort

Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Für umliegende Gebäude bestand keine Gefahr. Das betroffene Wohnhaus wurde dagegen stark beschädigt. Es ist nicht mehr bewohnbar nach Angaben der Polizei. Der Schaden könnte sich nach vorläufigen Schätzungen auf bis zu 200.000 Euro belaufen.

Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler befand sich ebenfalls am Brandort und machte sich ein Bild vom Unglück. Die Stadt Aalen liegt rund 50 Kilometer nördlich von Ulm und liegt im baden-württembergischen Landkreis Ostalbkreis. Mit rund 12.000 Einwohner ist Wasseralfingen der größte Stadtteil von Aalen. (dwo)

