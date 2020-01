vor 49 Min.

Serie "AJ and the Queen": Start, Besetzung, Folgen, Handlung, Stream

"AJ and the Queen" startet am 10. Januar 2020 auf Netflix. Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Kritik, Stream - hier.

Im Januar geht "AJ and the Queen" bei Netflix and den Start. Alle Infos rund um Folgen, Schauspieler im Cast, Handlung und Stream haben wir hier für Sie.

In der neuen Netflix Serie "AJ and the Queen", die Anfang Januar auf der Streaming-Plattform startet, übernimmt Produzent RuPaul selbst die Hauptrolle. Der Schauspieler, Moderator und Sänger erlangte in den 90er Jahren als Drag Queen Berühmtheit und war seitdem in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen.

Alle genauen Infos rund um Start, Handlung, Besetzung, Stream und Kritik von "AJ and the Queen", Staffel 1, finden Sie hier in unserer Übersicht.

"AJ and the Queen" Staffel 1: Start der Netflix-Serie

"AJ and the Queen" startet zum Jahresbeginn auf Netflix. Ab dem 10. Januar 2020 ist die neue Serie bei dem Streaminganbieter abrufbar.

"AJ and the Queen": Folgen und Handlung von Staffel 1

Die erste Staffel der Comedyserie "AJ and the Queen" besteht aus 10 Folgen mit jeweils 30 Minuten Länge.

In „AJ and the Queen“ spielt Produzent und Autor RuPaul die legendäre Dragqueen Ruby Red, die in ihrem heruntergekommenen Wohnwagen aus den Neunzigern durch die USA reist und von Club zu Club zieht. Begleitet wird sie dabei von AJ, einem 11 Jahre alten Jungen, der kürzlich verwaiste. Während die beiden Außenseiter von Stadt zu Stadt ziehen, berührt Rubys Botschaft von Liebe und Akzeptanz die Menschen und verändert ihre Leben für immer zum Besseren. Außerdem gibt Ruby Red in jedem Club eine herausragende Musical-Nummer zum Besten.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "AJ and the Queen"

Hier geben wir Ihnen einen Überblick zur Besetzung der wichtigsten Rollen in "AJ and the Queen":

Ruby Red (RuPaul)

AJ ( Izzy Gaspersz )

) Louis ( Michael-Leon Wooley )

) Hector/ Damian Sanchez ( Josh Segarra )

( ) Lady Danger ( Tia Carrere )

) Brianna ( Katerina Tannenbaum )

"AJ and the Queen", Staffel 1: Bei Netflix im Stream

Die erste Staffel von "AJ and the Queen" ist ab dem 10. Januar 2020 beim Streamingdienst Netflix abrufbar. Der Anbieter bietet die Möglichkeit, den Streamingdienst 30 Tage lang kostenlos zu testen, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Trailer und Kritik zu Staffel 1 von "AJ and the Queen" auf Netflix

Das ist der offizielle Trailer zu "AJ and the Queen":

Da die Serie erst im Januar startet, gibt es bislang noch keine Kritiken zur ersten Staffel von "AJ and the Queen". Sobald es Kritiken gibt, werden wir sie umgehend veröffentlichen. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen