14:34 Uhr

Serien auf Disney+: Neu im Programm im März 2021

Der Streaming-Dienst Disney+ setzt 2021 mehr auf Serien. Hier geben wir einen Überblick über alle Start-Termine, die bekannt sind.

Von Sascha Geldermann

Disney+ (gesprochen: Disney Plus) nimmt 2021 immer mehr selbst produzierte Serien ins Programm. In diesem Artikel geben wir eine komplette Übersicht über alle bekannten Start-Termine. Da diese in der Regel kurzfristig veröffentlicht werden, aktualisieren wir die Release-Liste regelmäßig.

Disney besitzt die Rechte an viele großen Marken und spielt diese auch aus. So zählt die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" zu den bisher größten Erfolgen der Streaming-Plattform. Das Medienunternehmen setzt außerdem auf Superhelden-Serien aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU).

Hier finden Sie die Übersicht über die bisher bekannten Erscheinungstermine für neue Serien oder Staffeln im Jahr 2021. Zu besonders vielversprechenden Shows bieten wir auch Einzelartikel mit mehr Informationen rund um Handlung, Folgen oder Besetzung. Klicken Sie einfach auf blau hinterlegte Titel, um mehr Details zu erfahren.

Disney+: Serien im Januar 2021

08. Januar: Marvel Studios: Legends

15. Januar: Brain Games, Staffel 7

15. Januar: WandaVision

22. Januar: Pixar Popcorn

22. Januar: PJ Masks - Pyjamahelden, Staffel 3

Disney+: Serien im Februar 2021

Ab dem 23. Februar wird es auf Disney+ den Kanal "Star" geben, dessen Inhalte sich eher an Erwachsene richten. Zum Programm gehören Serien-Klassiker wie "Akte X", "24" oder "Lost" - aber auch die "Stars Originale" "Big Sky", "Helstrom", "Love, Victor" und "Solar Opposites".

Disney+: Serien im März 2021

Disney+: Serien im April 2021

16. April: Alias, Staffel 1 bis 5

16. April: Big Shot

Disney+: Serien im Mai 2021

04. Mai: Star Wars: The Bad Batch

14. Mai: High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 2

Disney+: Serien im Juni 2021

11. Juni: Loki

11. Juni: Zenimation, Staffel 2

25. Juni: Mysterious Benedict Society

Disney+: Serien im Juli 2021

02. Juli: Monsters At Work

16. Juli: Turner & Hooch

23. Juli: Chip 'N' Dale: Park Life

Disney+: Serien im Dezember 2021

Wir ergänzen regelmäßig weitere Termine.

Kosten und Kündigung: Infos zu Disney+

Wer das Programm von Disney+ nutzen möchte, benötigt auf jeden Fall ein Abo. Einen kostenlosen Probemonat bietet der Streaming-Dienst nämlich nicht an. Ab dem 23. Februar wird es eine Preiserhöhung geben. So viel kostet ein Abo bei Disney+ aktuell und ab Ende Februar:

Aktuelle Kosten bei Disney+

Monatsabo: 6,99 Euro

Jahresabo: 69,99 Euro

Kosten bei Disney+ ab dem 23. Februar

Monatsabo: 8,99 Euro

Jahresabo: 89,99 Euro

Das Abo verlängert sich nach dem gewählten Zeitraum automatisch. Laut Disney kann es aber jederzeit gekündigt werden, damit es mit Ablauf des Monats oder des Jahres ausläuft.

In den AGB-Angaben von Disney+ heißt es dazu (Stand Dezember 2020): Sie können Ihr Abonnement für den Disney+ Service jederzeit vor dem Ende des Abonnement-Zeitraums ordentlich kündigen." Dafür müssen Nutzer beim Dienst zuerst ihr Profil auswählen und dann "Konto" und "Abo" wählen. Dort lässt sich "Abo kündigen" anklicken.

Mittlerweile lässt sich das Serien-Angebot auf vielen Geräten nutzen - pro Abo auch auf vier gleichzeitig. Laut Disney funktioniert der Streaming-Dienst hier:

TV: Amazon Fire TV, Android TV, Apple-TV-Geräte, Chromecast, LG, Samsung, MagentaTV-Stick

Amazon Fire TV, Android TV, Apple-TV-Geräte, Chromecast, LG, Samsung, MagentaTV-Stick Computer: Chrome, MacOS, Windows

Chrome, MacOS, Windows Mobile Geräte: Amazon Fire Tablet, Andoid-Geräte, iPhone und iPad

Amazon Fire Tablet, Andoid-Geräte, iPhone und iPad Konsolen: Playstation 4 und 5, Xbox One, Series S und Series X

Disney+ gibt es seit dem 12. November 2019, wurde an dem Tag aber nur in wenigen Ländern wie den USA eingeführt. In Deutschland ging die Plattform am 24. März 2020 an den Start. Neben Serien gibt es im Angebot auch viele Filme, zu denen unter anderem die Pixar-Werke, die "Star Wars"-Reihe und die vielen Ableger aus dem Marvel Cinematic Universe gehören.

Weitere Streaming-Serien:

