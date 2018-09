"Sesamstraße"-Autor rudert zurück: Ernie und Bert doch nicht schwul?

14:16 Uhr

Doch kein Outing: Er erschuf Ernie und Bert nach eigenem Vorbild, erklärte der schwule Autor Mark Saltzman. Nun sagt er, man habe ihn missverstanden.

Von Sandra Liermann

Sind sie gute Freunde? Brüder? Eine Zweck-WG, in der der eine den anderen mit seinen Einfällen regelmäßig in den Wahnsinn treibt? Oder vielleicht doch ein Paar? Gerätselt wird über die Beziehung zwischen Ernie und Bert, zwei der berühmtesten Charaktere aus der "Sesamstraße", schon seit vielen Jahren. Nun schien das Rätsel gelüftet: Ja, Ernie und Bert sind schwul.

Oder etwa doch nicht? "Sesamstraße"-Autor Mark Saltzman hatte Ernie und Bert in einem Interview mit dem britischen LGBT-Magazin Queerty als schwul geoutet. Doch jetzt rudert er zurück: Es sei missverstanden worden, sagte Saltzman der New York Times am Dienstag (Ortszeit).

Mitte der 1980er kam Mark Saltzman als Autor zur "Sesamstraße". Er verfasste mehr als 50 Songs, erfand den singenden Vogel Placido Flamingo und schrieb die Sketche für das Ernie und Bert. In einem verriet er nun die Geschichte, die hinter dem "Sesamstraßen"-Kult-Duo steckt.

Sesamstraßen-Autor: Mein Partner und ich waren Vorbild für Ernie und Bert als Liebespaar

"Als ich Bert und Ernie geschrieben habe, habe ich immer gefühlt, dass sie schwul sind - ohne irgendeine große Agenda dahinter", sagte er im Queerty-Interview. Auch Saltzman ist schwul. Mit seiner großen Liebe, dem Filmeditor Arnold Glassman, war Saltzman mehr als zwanzig Jahre zusammen - bis zu Glassmans Tod im Jahr 2003.

Im Dementi, das die New York Times veröffentlichte, erklärt Saltzman nun jedoch, dass Ernie und Bert gegensätzliche Charaktere seien, die sich lieben - wie sein Lebensgefährte Glassman und er selbst. "In der Aufregung wurde daraus irgendwie: Bert und Ernie sind schwul", so der Autor. "Das ist ein Unterschied." Er wolle die Puppen aus der Kindersendung nicht auf eine sexuelle Orientierung festlegen. Stattdessen befürworte er, dass ein menschliches schwules Paar Teil der "Sesamstraße" werde.

Im Queerty-Interview hatte Saltzman erklärt, das Zusammenleben von Ernie und Bert habe seine eigene Beziehung widergespiegelt. "Ich war Ernie, obwohl ich eher wie Bert aussehe." Sein Partner Arnold Glassman sei sehr ordnungsliebend gewesen - wie Bert, Saltzman selbst hingegen eher chaotisch. "Die Dinge, die Arnie in den Wahnsinn getrieben haben, waren die Dinge, die auch Bert aufgeregt hätten", sagte er. Er könne gar nicht anders, als Ernie und Bert als Liebespaar anzusehen. Den Sesamstraßen-Machern habe er das offiziell so allerdings nie gesagt.

Sesamstraßen-Macher dementieren, dass Ernie und Bert schwul sind

Die Sesamstraßen-Macher hatten das Saltzman-Interview kurz nach seinem Erscheinen dementiert. Ernie und Bert seien lediglich "beste Freunde", heißt es in einem Statement, das auf Twitter veröffentlicht wurde. Ernie und Bert seien erschaffen worden, um Kindern zu zeigen, dass auch sehr unterschiedliche Menschen gute Freunde sein könnten. "Auch wenn Ernie und Bert männliche Charaktere sind und viele menschliche Züge und Eigenschaften besitzen, bleiben sie Puppen und haben keine sexuelle Orientierung."

Please see our statement below regarding Bert and Ernie. pic.twitter.com/6r2j0XrKYu — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) 18. September 2018

Viele Twitter-Nutzer antworteten darauf und kritisierten das Statement: "Okay, Ernie und Bert besitzen jede menschliche Eigenschaft außer die, sich gegenseitig zu lieben? Das ist transphob", fragte Charlotte Clymer. "Das ist super-homophob und unnötig grausam. Überdenkt das nochmal", schrieb Elizabeth Simins. "Schwache und enttäuschende Antwort, die zeigt, dass ihr vor Homophobie einknickt" und "War das wirklich nötig? Ihr konntet dieses Interview nicht einfach so stehen lassen? Als ob heterosexuelle Beziehungen in der Sendung nicht dargestellt würden", waren weitere Antworten.

"Wir sind alle unterschiedlich. Aber wenn es darum geht zu lieben und geliebt zu werden, sind wir alle gleich", schrieb Twitter-Userin Lesli Kathman. Dass romantische Liebe bei anderen Puppen-Charakteren durchaus möglich sei, kritisierte Chuy Gonzales - und postete ein Bild von Miss Piggy und Kermit dem Frosch.

Anmerkung: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, Saltzman habe bestätigt, dass Ernie und Bert schwul seien. Nachdem er seine Aussagen gegenüber der New York Times einordnete und erklärte, missverstanden worden zu sein, haben wir die entsprechenden Aussagen aktualisiert.

