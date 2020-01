vor 49 Min.

"Sex Education", Staffel 2: Kritiken, Besetzung im Cast, Trailer, Folgen, Stream

"Sex Education" ist nun mit Staffel 2 im Stream bei Netflix zu sehen. Wie fallen die Kritiken aus? Start, Folgen, Handlung und Schauspieler im Cast - hier die Infos.

Staffel 2 von "Sex Education" auf Neflix: Wie ist die Wertung der Kritiken? Wie viele Folgen hat Staffel 2? Welche Schauspieler sind im Cast? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos rund um Handlung und Trailer der Serie.

Die Netflix-Serie spielt in Großbritannien und wird von der Produktionsfirma Eleven produziert. Regie führen Ben Taylor (Catastrophe) und Kate Herron (Five by Five).

"Sex Education", Staffel 2: Start auf Netflix

Fast genau ein Jahr nachdem die erste Staffel auf Netflix veröffentlicht wurde, folgt nun Staffel 2: Seit dem 17.01.19 werden die neuen Folgen von "Sex Education" bei der Streaming-Plattform gezeigt.

"Sex Education": Handlung und Folgen von Staffel 2

Staffel 2 wird insgesamt acht neue Folgen umfassen, die etwa 42 Minuten dauern. In der Serie dreht sich alles um den jungen Otis Milburn, der zwar selbst noch Jungfrau ist, durch seine als Sextherapeutin arbeitende Mutter aber einiges über das Thema zu berichten weiß. Um seinen Altersgenossen auszuhelfen, startet er gemeinsam mit der aufgeweckten Maeve Wiley einen Sextherapiedienst für seine Mitschüler.

"Sex Education" Staffel 2: Trailer und Kritiken

Am Tag des Erscheinens ergeben die bisherigen Kritiken bei Metacritic einen Durchschnitt von knapp 80 Prozent. So lobt The Independent, dass es die Serie schaffe, das Thema Sex mit viel Witz und Charme zu behandeln.

The Telegraph vergibt 3,5 von 5 Sternen und ist weniger überzeugt: Die Show sei zwar immer noch gut - komme aber nicht an die Qualität der ersten Staffel heran. Das liege daran, dass sie viel stärker Klischees zeige, als es in Staffel 1 der Fall gewesen sei.

Schauspieler und Synchronsprecher von "Sex Education", Staffel 2

In der Übersicht finden Sie die Hauptdarsteller der Netflix-Serie und ihre jeweiligen Snychronsprecher, die für die Vertonung der deutschen Version verantwortlich sind.

Schauspieler Rolle Synchronsprecher Asa Butterfield Otis Milburn David Wittmann Gillian Anderson Jean Milburn Liane Rudolph Ncuti Gatwa Eric Effiong Marco Eßer Emma Mackey Maeve Wiley Magdalena Turba Connor Swindells Adam Groff Patrick Giese Kedar Williams-Stirling Jackson Marchetti Sebastian Kluckert Alistair Petrie Schulleiter Mr. Groff Peter Flechtner Aimee Lou Wood Aimee Gibbs Daniela Molina Tanya Reynolds Lily Iglehart Marieke Oeffinger Patricia Allison Ola Nyman Anna Gamburg

