vor 48 Min.

Shadow and Bone: Netflix-Start, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast, Trailer

"Shadow and Bone" auf Netflix: Alles zu Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer - hier.

"Shadow and Bone" geht demnächst bei Netflix an den Start. Hier erfahren Sie alles Wichtige über Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer.

Auch 2021 bringt der Streaming-Dienst Netflix zahlreiche neue Filme und Serien an den Start. Darunter auch die Fantasy-Serie "Shadow and Bone", die ab dem kommenden Frühjahr zum Abruf bereitstehen soll.

Worum geht es in der Serie? Welche Schauspieler sind an der Produktion beteiligt? Hier erfahren Sie alles Wichtige über Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Am Ende des Artikels finden Sie zudem einen Trailer, um sich einen ersten Eindruck zur neuen Serie verschaffen zu können.

"Shadow and Bone": Wann ist der Start auf Netflix?

Wie Netflix kürzlich ankündigte, wird "Shadow and Bone" ab April 2021 auf der Plattform zum Abruf bereitstehen. Ein genaues Erscheinungsdatum wurde allerdings derzeit noch nicht bekanntgegeben. Wir reichen dieses selbstverständlich schnellstmöglich nach Veröffentlichung an dieser Stelle nach.

Um die Serie sehen zu können, ist ein Abonnement des Streaming-Anbieters nötig. Die Kosten für ein Abo variieren je nach Angebot: Für einen Account fallen 7,99 Euro an, wenn Sie auf mehreren Accounts gleichzeitig streamen möchten, belaufen sich die monatlichen Kosten auf 15,99 Euro. Mittlerweile kann der Dienst allerdings nicht mehr vorab kostenlos getestet werden - Netflix hat diesen Service kürzlich eingstellt.

Handlung von "Shadow and Bone": Darum geht es in der Serie

Die neue Netflix-Serie spielt im Staat Rawka, der zutiefst gespalten und permanent vom Krieg mit Nachbarländern bedroht ist. Dort sind die sogenannten Grischa ansässig: Menschen, die über magische Fähigkeiten verfügen und diese für gute, aber auch böse Zwecke nutzen können.

Im Zentrum der Serie steht die Junge Waise Alina Starkov, die ebenfalls über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Schon bald muss sie jedoch feststellen, dunkle Mächte sich ihre Fähigkeit zu Eigen machen wollen.

Die Folgen von "Shadow and Bone"

"Shadow and Bone" wird ab April 2021 mit insgesamt acht Episoden bei Netflix zu sehen sein. Das sind die Titel der einzelnen Folgen in Staffel 1:

"A Searing Burst of Light" "We're All Someone's Monster" "The Making at the Heart of the World" "Otkazat'sya" "Show Me Who You Are" "The Heart Is An Arrow" "The Unsea" "No Mourners"

Besetzung von "Shadow and Bone": Die Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die Schauspieler, die an der Produktion beteiligt sind, im Überblick:

Rolle Schauspieler Alina Starkov Jessie Mei Li General Kirigan Ben Barnes Kaz Brekker Freddy Carter Inej Ghafa Amita Suman Jesper Fahey Kit Young Malyen “Mal” Oretsev Archie Renaux Nina Zenik Danielle Galligan Genya Safin Daisy Head Zoya Nazyalensky Sujaya Dasgupta Ivan Simon Sears Fedyor Kaminsky Julian Kostov Matthias Helvar Calahan Skogman Baghra Zoë Wanamaker David Kostyk Luke Pasqualino Marie Jasmine Blackborow Nadia Zhabin Gabrielle Brooks

Trailer von "Shadow and Bone"

Ein deutscher Trailer wurde bislang leider noch nicht veröffentlicht. Um sich dennoch einen ersten Eindruck zur Serie verschaffen zu können, finden Sie hier den englischen Trailer:

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen