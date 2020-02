vor 34 Min.

"Shameless": Folgen, Handlung, Besetzung: Trailer und Infos

"Shameless" läuft auf Amazon Prime Video mit Staffel 9. Start, Handlung, Folgen, Schauspieler und Trailer - lesen Sie hier alle Infos.

Lust auf weitere Serien? Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Serien und Filme bei Netflix und Amazon Prime Video im Februar 2020.

Fans aufgepasst: Staffel 9 der Serie "Shameless" läuft auf Amazon. Wir informieren Sie hier über den Start, die Handlung, einzelne Folgen und die Schauspieler. Zum Schluss finden Sie einen Trailer.

"Shameless", Staffel 9: Wann war der Start?

Am 11. Februar ging die neue Staffel auf Amzon Prime Video an den Start.

Die Handlung - worum geht es bei "Shameless", Staffel 9?

Die Serie handelt hauptsächlich von der Familie Gallagher. Sie besteht aus Vater Frank - einem Alkoholiker - und seinen sechs Kindern Fiona, Lip, Ian, Debbie, Carl sowie Liam. Da Frank seine Familie größtenteils im Stich lässt, müssen die sechs, allen voran Fiona als Älteste, ihren Alltag allein stemmen.

"Shameless" startet heute bei Amazon: Die vierzehn Folgen von Staffel 9

Politischer Eifer hält in dieser Staffel Einzug, als die Gallaghers Gerechtigkeit in die eigene Hand nehmen. Frank sieht finanzielle Chancen darin, Arbeitern eine Stimme zu geben und Fiona versucht, auf ihrem Immobilienerfolg mit einem teuren Risiko aufzubauen. Debbie kämpft um Lohngleichheit. Ian muss sich den Konsequenzen seiner Verbrechen stellen, als die "Gay Jesus"-Bewegung eine Wendung nimmt.

Die Titel der einzelnen Folgen:

1. Are You There Shim? It’s Me, Ian.

2. Mo White!

3. Weirdo Gallagher Vortex

4. Do Right, Vote White!

5. Black-Haired Ginger

6. Face It, You’re Gorgeous

7. Down Like the Titanic

8. The Apple Doesn’t Fall Far from The Alibi

9. BOOOOOOOOOOOONE!

10. Los Diablos!

11. The Hobo Games

12. You'll Know the Bottom When You Hit It

13. Lost

14. Found

Besetzung von "Shameless": Wer sind die Schauspieler im Cast?

William H. Macy spielt Frank Gallagher

spielt Emmy Rossum spielt Fiona Gallagher

spielt Jeremy Allen White spielt Phillip 'Lip' Gallagher

White spielt Phillip 'Lip' Gallagher Cameron Monaghan spielt Ian Gallagher

spielt Ian Gallagher Shanola Hampton spielt Veronica Fisher

Steve Howey spielt Kevin Ball

"Shameless": Das ist der Trailer

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen