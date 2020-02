10:27 Uhr

"Shameless", Staffel 10: Sky-Start naht, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Shameless" startet demnächst mit Staffel 10 auf Sky. Wir geben Ihnen Infos zu Start, Handlung, Folgen und Schauspielern. Auch einen Trailer sehen Sie hier.

"Shameless" geht demnächst auf Sky mit der 10. Staffel in die nächste Runde. Wir geben Ihnen alle wichtigen Infos zur Serie - Start, Handlung, Folgen und die Besetzung. Am Schluss finden Sie auch einen Trailer.

"Shameless" : Wann ist der Serien-Start von Staffel 10 auf Sky?

Sky hat den Serien-Start von "Shameless" für Montag, 24. Februar 2020 , angekündigt.

Handlung und Folgen: Worum geht es in Staffel 10 bei "Shameless"?

Mit dem Auszug von Fiona stehen im Haushalt der Gallaghers einige Veränderungen an. Schließlich ist dem umtriebigen Familienclan durch den Entschluss der ältesten Tochter, künftig ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die inoffizielle Patriarchin abhandengekommen. Kurzerhand schickt sich ihre Schwester Debbie an, diese Lücke zu füllen. Für Tunichtgut Frank bedeutet das zu seinem Leidwesen, dass er künftig einen regelmäßigen Anteil zum Familieneinkommen beitragen muss, will er nicht vor die Tür gesetzt werden.

Das sind die Titel der 14 Episoden der 10. Staffel von "Shameless":

We Few, We Lucky Few, We Band Of Gallaghers! Sleep Well My Prince For Tomorrow You Shall Be King Which America? A Little Gallagher Goes A Long Way Sparky Adios Gringos Citizen Carl Debbie Might Be A Prostitute O Captain, My Captain Now Leaving Illinois Location, Location, Location Gallavich! Noch nicht bekannt Noch nicht bekannt

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Shameless"

Das sind die Hauptdarsteller in "Shameless":

Rolle Schauspieler Frank Gallagher William H. Macy Carl Gallagher Ethan Cutkosky Veronica Fisher Shanola Hampton Kevin "Kev" Ball Steve Howey Debbie Gallagher Emma Kenney Ian Gallagher Cameron Monaghan Phillip "Lip" Gallagher Jeremy Allen White Mickey Noel Fisher Fiona Gallagher Emmy Rossum

"Shameless": Der Trailer zu Staffel 10

