vor 36 Min.

Shannen Doherty kehrt bei Fortsetzung von "Beverly Hills, 90210" zurück

Die Serie "Beverly Hills, 90210" aus den 90er Jahren bekommt eine Fortsetzung. Auch Shannen Doherty ist wieder mit dabei.

Sechs Stars der früheren TV-Kultserie "Beverly Hills, 90210" hatten bereits im Februar ihre Rückkehr angekündigt - nun macht auch Shannen Doherty (48) bei der geplanten Fortführung der Serie beim US-Sender Fox mit. "Ja, es ist offiziell", gab die Schauspielerin am Freitag auf Instagram und Twitter bekannt. Die Frage sei nur, ob sie noch diese Outfits tragen werden, schrieb Doherty zu einem Foto, das die "90210"-Stars in den 90er Jahren in für die Zeit typischen Jeans und T-Shirts zeigt.

Beverly Hills, 90210: Shannen Doherty spielt Brenda Walsh

Neben Doherty in ihrer früheren Rolle als "Brenda Walsh" sind die Original-Darsteller Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling dabei. Die geplanten sechs Folgen sind allerdings keine Neuauflage der Hit-Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien. Vielmehr sollen die Schauspieler überspitzte Versionen von sich selbst spielen, die knapp 20 Jahre nach Ende der Original-Soap aufeinandertreffen, wie es bei der Ankündigung im Februar hieß.

Zu diesem Zeitpunkt fehlten Doherty und Luke Perry als einzige Hauptdarsteller der Original-Besetzung. Perry starb Anfang März im Alter von 52 Jahren nach einem Schlaganfall. In "Beverly Hills, 90210" spielten Doherty und Perry jahrelang das Liebespaar Brenda Walsh und Dylan McKay. (dpa)

