Sheffield United - FC Chelsea live im TV und Stream: Übertragung heute am 11.7.20

Sheffielt United spielt in der Premiere League heute am 11.7.20 gegen den FC Chelsea. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Sheffield United - FC Chelsea live im TV und Stream: Wo läuft die Übertragung des Premier League Spiels heute am Samstag, 11.7.20? Hier finden Sie alles zur Übertragung.

Von Tanja Schauer

Heute, Samstag, 11.7.20, rollt in der Premier League wieder der Ball. Unter anderem wird das Spiel Sheffield United gegen den FC Chelsea ausgetragen. Ob live im TV oder Stream - hier erfahren Sie, wie die Übertragung abläuft.

Welcher Sender zeigt das Duell Sheffield United - FC Chelsea live? Im Free-TV oder Gratis-Stream läuft es nicht.

Sheffield United - FC Chelsea live im TV und Stream: Übertragung beim Fußball heute am Samstag, 11.7.20

Wann spielt der FC Sheffield United gegen den FC Chelsea? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag: Samstag, 11.7.20

Anpfiff: 18.30 Uhr

Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV: Sky

Online-Stream: SkyGo

Sheffield United - FC Chelsea heute live im TV: Premier League im Live-Stream in Internet und Fernsehen

Die Live-Übertragung der Premier League können Sie in dieser Saison nur via Pay-TV oder kostenpflichtigem Online-Stream verfolgen. Ein kostenloser Live-Stream oder ein Sendeplatz im Free-TV wird nicht angeboten.

Live können Sie die Spiele nur auf Sky sehen. Der Anbieter hat mittlerweile die exklusiven Rechte an der Premier League. Sky überträgt alle Spiele der Premier League für die nächsten drei Saisons.

Sheffield United: The Blades

Sheffield United, die in der englischen Fußball-Liga unter dem Namen "The Blades" bekannt sind, spielen erst seit der Saison 2019/2020 wieder erstklassig. Zu Hause ist die Mannschaft in der Bramall Lane, dem ältesten Stadion, in dem noch Profi-Fußball gespielt wird. Der Verein wurde 1854 zunächst als Cricket- und Fußballklub gegründet und schaffte es schnell zu einer der bedeutendsten Mannschaften Fußballliga. (AZ)

