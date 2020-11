vor 47 Min.

Shopping Queen: Sendetermine, Übertragung, Wiederholung - Woche ab 30.11.20

Die beliebte Vox-Sendung "Shopping Queen" von und mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat zahlreiche Fans im deutschen Fernsehen. Wann die Sendetermine sind.

Schon seit 2012 begeistert die Mode-Sendung " Shopping Queen" auf Vox die Zuschauer. Bislang gab es es schon mehr als 1700 Folgen. Wann die Übertragung der Sendung stattfindet, wann die Wiederholungen kommen und wann überhaupt die Sendetermine sind, erfahren Sie in unserer Übersicht.

"Shopping Queen": Sendetermine und Sendezeit

"Shopping Queen" hat einen festen Sendeplatz auf Vox - und noch einige zusätzliche Sendetermine. Von Montag bis Freitag kommt die Serie von 15 bis 16 Uhr.

Übertragung im TV und Live-Stream, Wiederholung: Alle Infos

Vox zeigt "Shopping Queen" an Wochentagen und am Samstag im TV. Zudem kann die Sendung im Live-Stream bei TVNow geschaut werden. Wer die Folgen allerdings auch einige Zeit nach der TV-Ausstrahlung sehen möchte, braucht eine Premium-Mitgliedschaft für 4,99 Euro im Monat.

Die Wiederholungen kommen immer einen Tag versetzt (oder durch das Wochenende drei Tage versetzt) immer mittags von 12 bis 13 Uhr. Außerdem kommt jeden Samstag von 12 bis 16.55 Uhr eine weitere Wiederholung der Sendung.

So läuft "Shopping Queen" ab

Jede Woche gibt Designer Guido Maria Kretschmer fünf Frauen aus einer deutschen Stadt ein Motto vor. Danach shoppt an jedem Tag eine Frau mit einem vom Sender gestellten Budget von 500 Euro in vier Stunden ein passendes Outfit. Die anderen Frauen bewerten am Ende einer jeden Sendung mit Punkten von 0 bis 10 dieses.

Am Ende der Woche vergibt dann noch Guido Maria Kretschmer Punkte. Welches Outfit die meisten Punkte hat, gewinnt. Die Gewinnerin bekommt dann auch noch 1000 Euro Siegprämie überreicht.

Tag Uhrzeit Art der Sendung Montag bis Freitag 15 bis 16 Uhr neue Folgen Montag bis Freitag 12 bis 13 Uhr Wiederholungen Samstag 12 bis 16.55 Uhr Wiederholungen

