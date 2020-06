vor 31 Min.

"Shopping Queen Spezial – Drag Queens": Infos zum Sendetermin - Vox-Übertragung heute

In unserer Vorschau erhalten Sie alle Informationen zu "Shopping Queen Spezial – Drag Queens". Alles rund um Sendetermin, Motto und die Kandidaten gibt es hier in unserer Übersicht.

Von Monique Neubauer

"Shopping Queen Spezial – Drag Queens" wird heute im Fernsehen zu sehen sein. Dieses Mal werden vier Drag Queens gegeneinander antreten und um das Preisgeld von 3.000 Euro kämpfen. Moderiert und kommentiert wird die Sendung wie gewohnt von Stardesigner Guido Maria Kretschmer.

In unserer Vorschau finden Sie alle wichtigen Infos zum Sendetermin und der Übertragung sowie zum Motto von "Shopping Queen Spezial – Drag Queens".

"Shopping Queen Spezial – Drag Queens": Vorschau auf den 14. Juni 2020

Das sind die Informationen zur kommenden "Shopping Queen Spezial"-Folge:

Sendetermin

"Shopping Queen Spezial – Drag Queens" läuft am Sonntag, den 14. Juni 2020, um 20.15 Uhr bei Vox.

Inhalt und Motto

Dieses Mal wird es bunt, schrill, auffallend und wild: In "Shopping Queen Spezial - Drag Queens" stellen sich vier Drag Queens in Berlin dem beliebten Shopping-Wettstreit. Die Männer müssen in fünf Stunden, mit 500 Euro Shoppingbudget und mit einer neuen Perücke zu einem glitzernde Bühnenstar werden. Doch nur die Drag Queen, die das Motto am kreativsten umsetzt und die beste Show auf die Bühne legt, kann am Ende 3.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen.

Das Motto von "Shopping Queen Spezial - Drag Queen" heißt: Drag around the world - Kreiert einen Look inspiriert von den schillerndsten Metropolen der Welt!

Die Kandidaten von "Shopping Queen Spezial – Drag Queens"

Mit dabei sind folgende Drag Queens:

Absinthia Absolut aus Berlin

Barbie Breakout aus Berlin

Pam Pengco aus Köln

Stella deStroy aus Berlin

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen