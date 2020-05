vor 31 Min.

"Shopping Queen Spezial – Paradiesvögel": Es wird bunt

Guido Maria Kretschmer ist der Juror von "Shopping Queen Spezial – Paradiesvögel". Alle Infos zur Spezial-Folge erhalten Sie hier in der Vorschau.

Das kommende "Shopping Queen Special" hat es in sich: Im "Shopping Queen Spezial – Paradiesvögel" treten vier außergewöhnliche Kandidaten gegeneinander an. Alles Wichtige lesen Sie hier in der Vorschau.

Im "Shopping Queen Spezial – Paradiesvögel" stellen sich vier exzentrische Fashionistas dem Shopping-Wettstreit. Wann die Spezial-Folge läuft, was das Motto sein wird und vor allem wer die vier Paradiesvögel sind, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Shopping Queen Spezial – Paradiesvögel": Vorschau

Das sind die Informationen zur Spezial-Folge:

Übertragung und Sendetermin

Das "Shopping Queen Spezial – Paradiesvögel" läuft am Sonntag, den 7. Juni 2020, um 20.15 Uhr bei Vox.

Motto der Spezial-Folge

"Freunde, das wird mal eine spooky Woche", kündigt Star-Designer Guido Maria Kretschmer die Spezial-Folge an. In insgesamt vier ungewöhnlichen Shoppingtouren müssen die Paradiesvögel in vier Stunden mit einem Budget von 500 Euro ihr perfektes, schillerndes Outfit shoppen.

Das Motto des Shopping Queen Spezials heißt: "Colour-Blocking für Profis: Sei der farbenfrohe Hingucker auf einer Party!". Mit dem geshoppten Outfit müssen die Paradiesvögel die Konkurrenz und natürlich Star-Designer Guido Maria Kretschmer von ihrem Style überzeugen.

Kandidaten

Die Kandidaten dieses Shopping Queen Spezials sind alles andere als langweilig. Nicht umsonst heißt die Spezial-Folge "Paradiesvögel". Vier außergewöhnliche, schrille und exzentrische Fashion-Liebhaber kämpfen um den Titel "Shopping Queen". Das sind die Kandidaten im "Shopping Queen Spezial – Paradiesvögel":

Monella Caspar (Modedesignerin, Sängerin)

Robin Rayanian (Modedesigner, Stylist)

Lilo von Kiesewetter (Promi-Wahrsagerin)

Sarah Settgas (Kinderbuchautorin, Brillendesignerin)

Hier finden Sie weitere Informationen zum "Shopping Queen" Format.

(mne)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen