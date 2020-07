vor 6 Min.

Sido und Knossi gehen angeln - Hunderttausende schauen zu

Ein Angelausflug entpuppt sich als Streaming-Hit. Für den Influencer Knossi bedeutet das Action und Spaß.

Ein 72-stündiger Livestream eines Angelausflugs zahlreicher Prominenter hat am Wochenende mehrere hunderttausend Menschen vor die Bildschirme gelockt.

Beim "Angelcamp" übertrug der Influencer Jens Knossalla, genannt Knossi, gemeinsam mit Musiker Sido, Musikproduzent Manny Mark (Marc Schneider, "Die Atzen") und Influencer Sascha Hellinger ("Unsympathisch TV") auf der Streaming-Plattform Twitch das gemeinsame Wochenende an einem See nahe Brandenburg an der Havel live im Internet.

"Ich bin kein guter Angler, aber ich mache das, weil mich das entspannt", begründete Sido seine Teilnahme an der Aktion. "Angeln bietet Action, Angeln macht Spaß", sagte Knossalla.

Die Besuche von Sänger Pietro Lombardi und mehreren Influencern ließen die Zuschauerzahlen immer wieder in die Höhe schießen. Laut eines Berichts der "Berliner Morgenpost" stellte der Camping-Ausflug mit mehr als 300.000 Zuschauern am Samstagabend einen neuen Rekord unter den deutschen Streamern auf. Die Plattform Twitch ist besonders in der Gaming-Szene beliebt.

