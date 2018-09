07:34 Uhr

Sieben Menschen bei Messerattacke in Paris verletzt

In Paris hat ein Mann mit einem Messer sieben Menschen verletzt, vier der Opfer schweben in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

In Paris hat ein Mann mit einem Messer und einer Eisenstange sieben Menschen verletzt, vier davon schwer. Am Sonntagabend sei der Mann auf die Menschen losgegangen, Ermittlerkreisen zufolge wurde der Verdächtige inzwischen festgenommen. Es handle sich dabei wohl um einen Mann aus Afghanistan, so die Ermittler. Es gebe keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

Nach Messerattacke in Paris schweben vier Menschen in Lebensgefahr

Die Tat ereignete sich kurz vor 23 Uhr im 19. Arrondissement im Norden von Paris. Den Ermittlerkreisen zufolge griff der Mann "ihm unbekannte Menschen auf der Straße an".

Der Wachmann eines nahegelegenen Kinos wurde zum Augenzeugen der Tat. Der mutmaßliche Täter habe zunächst Menschen angegriffen und sei dann selbst von zwei Männern verfolgt worden, die versucht hätten, ihn zu stoppen. Der Verdächtige soll Eisenstangen auf seine Verfolger geworfen und ein Messer gezückt haben, sagte der Wachmann gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Wie die Polizei mitteilte, wurden sieben Menschen verletzt. Vier von ihnen schweben demnach in Lebensgefahr. Bei zwei Opfern handle es sich um britische Touristen, wie es aus Polizeikreisen hieß. Ein Augenzeuge erlitt zudem einen Schock, wie aus mehreren Quellen verlautete.

Zwei Briten sind Opfer des Angriffs mit Messer in Paris

Ein weiterer Augenzeuge, Youssef Najah, sagte, er habe einen Mann mit einem 25 bis 30 Zentimeter langen Messer rennen sehen. "Da waren ungefähr 20 Leute, die ihn jagten", sagte der 28-Jährige. Sie hätten den Mann mit Boules-Kugeln beworfen. Vier oder fünf Kugeln hätten den Mann am Kopf getroffen, ihn aber nicht stoppen können. Der Angreifer sei dann in eine Gasse abgebogen, wo er "versuchte, sich hinter zwei britischen Touristen zu verstecken. Wir riefen: 'Passt auf, er hat ein Messer'. Aber sie reagierten nicht." Der Angreifer habe die beiden dann attackiert. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei setzte den Messerstecher schließlich außer Gefecht und nahm ihn fest

Das Außenministerium in London bestätigte britischen Medienberichten zufolge, dass "zwei Briten unter den anvisierten Personen" waren. Nähere Details wurden demnach aber nicht genannt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung ein.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von islamistischen Terroranschlägen. Im Mai hatte ein Angreifer im Zentrum von Paris Passanten mit einem Messer angegriffen - er tötete einen Menschen und verletzte vier weitere, bevor die Polizei ihn erschoss. Der IS hatte diese Attacke für sich reklamiert. (AZ/AFP)

