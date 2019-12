vor 54 Min.

Sieben Tipps: So senken Sie Ihren Stresspegel vorm Fest

Hand aufs Herz: Wie auf unserem Bild sieht es doch oftmals in den Städten (hier die Oxford Street in London) vor Weihnachten aus.

Bald ist Heiligabend. Viele Menschen haben bis jetzt alles andere als eine besinnliche Zeit hinter sich gebracht. Wir zeigen, wie es entspannter wird.

Von Markus Bär

Der Countdown für das Weihnachtsfest läuft. Ehe man sich versieht, ist es Heiligabend. Und wie so oft war bei vielen die Vorweihnachtszeit gar nicht besinnlich, sondern eher hektisch. Oft mussten mehrere Weihnachtsfeiern absolviert werden, bei denen sich die Teilnehmer schon vor dem 24. Dezember Wichtelgeschenke einfallen lassen mussten. Die Anzeige der Waage weist seit Anfang Dezember zusehends in immer gewichtigere Bereiche, auch das setzt sie oder ihn unter Druck. Sie wollen dennoch versuchen, bis Heiligabend ein bisschen Tempo rauszunehmen? Um sich besser einzustimmen? Wir haben ein paar Tipps für Sie parat:

1. Smartphone ausschalten

Viel Stress erzeugt heutzutage das Smartphone. WhatsApp übt viel zu viel Kontrolle über unser Leben aus. Also: Ausmachen. Oder zumindest den Flugmodus einschalten. Räumen Sie dem Gerät nur wenige Stunden am Tag ein, an denen es sie nerven kann. Etwa: Morgens von neun bis zehn Uhr, mittags 13 bis 14 Uhr und abends von 19 bis 20 Uhr. Sie werden sehen, wie schnell es in der verbleibenden Zeit vor Heiligabend ruhiger wird.

2. Essen gehen

Es ist toll, wenn ein Familienmitglied ein wunderbares Weihnachtsessen auf den Tisch zaubern kann. Meist bleibt das Ganze aber unfairerweise an der Ehefrau und Mutter hängen. Hier können sich die anderen Familienmitglieder überlegen, ob man nicht – zumindest vielleicht an einem der Festtage – außerhalb einen Tisch bestellt und die sonst übliche Köchin oder den sonst üblichen Koch einlädt. Muss man ja nicht jedes Jahr machen. Aber vielleicht wäre es heuer einen Versuch wert? Und die ganzen Vorbereitungen (Einkaufen et cetera) im Vorfeld fallen weg. Das Kochtalent wird es den anderen danken!

3. Filmklassiker schauen

Es gibt etwas, das in vielen Familien als besinnlich empfunden wird. Bei dem man aber trotzdem wunderbar abschalten kann. Wie wäre es, wenn Sie sich abends dazu verabreden, einen beliebten Klassiker gemeinsam im Fernsehen anzuschauen? Den Streifen wird man schon irgendwo auftreiben. Dazu Kerzen anmachen. Wolldecke auf dem Sofa. Vielleicht Vanilleeis mit Sahne und heißen Himbeeren herrichten. Das wird bestimmt ein Erfolg. Der keinen Stress erzeugt. Und in der Zeit bis Heiligabend gut tut. Das Konzept kann man übrigens auch gut während der Festtage anwenden.

4. Besuche gut verteilen

In vielen Familien ist es gang und gebe, dass während der Festtage alle alle sehen müssen. Das schafft schon vor dem Fest einen ziemlichen Druck. Man ist genervt, obwohl man sich noch gar nicht gesehen hat.

Überlegen Sie, ob Sie nicht den einen oder anderen Höflichkeitsbesuch spontan auf die Tage nach dem Fest oder in den Januar hinein verschieben können oder wollen. Mit dem Verweis, dass man dann viel mehr Zeit hat für ein echtes Gespräch. Es ist gut möglich, dass Sie bei den anderen offene Scheunentore einrennen.

Weil diese Idee den anderen vielleicht auch recht ist. Aber keiner bisher gewagt hat, das anzusprechen. Und: Mehrtägige Dauerbesuche zum Fest sollten Sie überdenken. Davon fühlen sich viele schon vor dem Weihnachtsfest gestresst. Nicht nur Sie, das geht auch den Gästen oft so.

5. Bewusst zurückziehen

Ziehen Sie sich in den Tagen vor Heiligabend bewusst zurück. Etwa: Für ein sehr langes und heißes Bad mit schönen Essenzen. Machen Sie etwas ganz Verwegenes und Verrücktes – und lesen Sie ein Buch. Am besten eines, das sie geistig ganz woanders hinführt. Reservieren Sie sich dafür bis Heiligabend pro Tag eine klare Zeit – vielleicht 90 Minuten, die Sie abseits von den anderen Familienmitgliedern verbringen. Okay, der Tipp funktioniert natürlich nicht, wenn man noch kleine Kinder hat.

6. Vorweihnachtlich Fasten

Noch einmal Essen: Vielleicht wollen Sie Ihrem Körper eine Auszeit gönnen und bis Heiligabend schmale Küche fahren? Morgens eine Scheibe Brot, mittags und abends eine warme Suppe – dazu Tee. Muss man nicht tagelang machen. Schon ein solcher Tag reduziert einen auf Wesentliches, schärft die Sinne, verlangsamt vorfestlichen Konsumtrott.

7. Andere unterstützen

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das sagen auch viele Menschen, die kirchenfern sind. Kennen Sie das: Sie haben etwas Gutes für jemanden anderen getan, manchmal rein zufällig – und haben vielleicht ein dankbares Lächeln geerntet? Oder das Gefühl, „einen Karmapunkt gesammelt zu haben“, wie man heute gern sagt? Auch das kann vor dem Fest ziemlich erden: Vielleicht jemanden auf eine Tasse Kaffee besuchen, der einsam ist? Ein Stück Kuchen (vom Bäcker, nicht selbst backen, es sei denn, das entspannt Sie) mitbringen? Jemanden besuchen, der krank ist? Danach werden auch Sie sich gut fühlen. Vorweihnachtlicher Stress wird dadurch jedenfalls mit einem Mal ordentlich relativiert. Und Sie befinden sich dann auch ein kleines bisschen auf dem Pfad jenes Mannes aus Nazareth, dessen Geburt wir eigentlich feiern. Egal, ob Sie kirchennah sind oder nicht ...

