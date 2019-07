Sieben Tote nach Hubschrauberabsturz

Am Donnerstag stürzte ein Hubschrauber vor der Küste der Insel ab. Unter den Opfern sind der US-Milliardär Chris Cline und seine Tochter.

Sieben Menschen sind bei einem Hubschrauberabsturz vor den Bahamas ums Leben gekommen. Darunter, der US-Milliardär Chris Cline und seine Tochter. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Das Unglück ereignete sich einen Tag vor dem Geburtstag des US-Milliardärs. Die Ursache des Absturzes ist laut der Polizei der Bahamas noch unklar. Der Hubschrauber flog nach Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida.

Chris Clines Vermögen wurde auf rund 1,9 Milliarden geschätzt. Er war der Gründer der Foresight Reserves LP in St.Louis. Damit war Cline in den vergangenen Jahren maßgeblich daran beteiligt, die Kohleindustrie im US-Bundesstaat Illinois wiederzubeleben. Der Gouverneur von West Virginia, Chris Clines Heimatstaat, Jim Justice schreibt auf Twitter: "Er habe einen sehr engen Freund verloren". Chris Cline ist 61 Jahre alt geworden. (dpa/AZ)

Today we lost a WV superstar and I lost a very close friend. Our families go back to the beginning of the Cline empire - Pioneer Fuel. Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give. What a wonderful, loving, and giving man.