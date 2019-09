vor 43 Min.

Sigmund Jähn ist tot - Deutschland trauert um seinen ersten Raumfahrer

Sigmund Jähn ist am 21. September 2019 im Alter von 82 Jahren gestorben.

Sigmund Jähn ist am Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Was war das für ein Mensch hinter dem Titel "Erster Deutscher im All"?

Von Gunther Oley

Etwa 50 Menschen schauen auf eine Leinwand, auf der eine Videoaufzeichnung gezeigt wird, Zwei russische Kosmonauten haben an Bord der ISS eine Grußbotschaft aufgezeichnet und gratulieren dem Chemnitzer „Kosmonautenzentrum Sigmund Jähn“ zum 50-jährigen Jubiläum - doch kaum ein Zuhörer versteht ein Wort. Im Gegensatz zum Ehrengast und Namensgeber dieser Freizeiteinrichtung für Kinder und Jugendliche. Kurzerhand übernimmt Sigmund Jähn die Rolle des Simultandolmetschers.

Diese Episode aus dem Jahr 2014 zeigt einen Charakterzug des ersten deutschen Raumfahrers, der am Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Bodenständig, ehrlich, bescheiden, hilfsbereit - so wird Sigmund Jähn immer wieder charakterisiert. Von seinen Raumfahrerkollegen, von Wissenschaftlern, die mit ihm zusammenarbeiteten. Aber die hohe Wertschätzung reicht dank solcher Erlebnisse weit über den Kreis von Experten hinaus, die beruflich mit dem Thema Raumfahrt zu tun haben.

Sigmund Jähn war der erste Deutsche im All

Am 26. August 1978 wurde aus dem bis dahin unbekannten Oberstleutnant der NVA Sigmund Jähn eine öffentliche Person. Gemeinsam mit Waleri Bykowski, einem Veteranen der ersten sowjetischen Kosmonautengruppe um Juri Gagarin, startete er an Bord von Sojus 31 zur Raumstation Saljut 6. Nach etwas mehr als einer Woche kehrten beide mit Sojus 29 zur Erde zurück. Die beiden Kosmonauten hatten ein intensives Forschungsprogramm absolviert, ein Teil davon war die Grundlage für eine Doktorarbeit, die Jähn einige Jahre nach dem Flug erfolgreich verteidigte.

Propagandistisch wurde der Kosmonaut als Held präsentiert, „Der erste Deutsche im All ein Bürger der DDR“ lautete eine Zeitungsschlagzeile. Und tatsächlich erfüllte es die meisten DDR-Bürger mit Stolz, dass ihr Land nun einen eigenen Raumfahrer hatte. Manche Details erfuhren sie allerdings zunächst nicht. Etwa dass sich nach dem Ankoppeln die Luke zwischen Raumschiff und Raumstation zunächst nicht öffnen ließ, weil die Gummidichtung sich festgesaugt hatte. Oder dass sich die Landekapsel nach dem Aufsetzen mehrfach überschlug, weil der Fallschirm nicht rechtzeitig gelöst werden konnte, Jähn erlitt dabei Verletzungen an der Wirbelsäule. Oder dass der Kosmonaut kurz vor dem Start bereits Opa geworden war...

Sigmund Jähn: Seine Beliebtheit blieb erhalten

Nach der Forschungsarbeit im All war Jähn zunächst bei vielen offiziellen Terminen gefordert, besuchte Schulen und Kindergärten. Dabei gewann er endgültig die Sympathie und Anerkennung der Menschen, denn sie begegneten einem klugen, nachdenklichen und stets freundlichen Mann, der zwar hoch hinaus ins All geflogen, aber nicht abgehoben war. Auch die Verbindung zu seiner Heimat Morgenröthe-Rautenkranz im sächsischen Vogtland blieb ihm immer eine Herzensangelegenheit. Dies begründete seine große Beliebtheit, die auch über die Zeit der politischen Wende erhalten blieb.

Nach der Wiedervereinigung war Sigmund Jähn weiter im Bereich der bemannten Raumfahrt tätig und unterstützte unter anderem die Esa-Astronauten, die im russischen Sternenstädtchen für ihre Flüge mit Sojus-Raumschiffen zu den Raumstationen Mir und ISS trainierten. Auch Alexander Gerst profitierte von der Erfahrung des Kosmonauten. Bei öffentlichen Auftritten warb Jähn für die friedliche bemannte Raumfahrt und erzählte von dem Erlebnis, die Verletzlichkeit der Erde vom Orbit aus zu sehen.

Sigmund Jähn ist am 21. September 2019 im Alter von 82 Jahren gestorben, sein Kommandant Waleri Bykowski starb am 27. März 2019 im Alter von 84 Jahren.

