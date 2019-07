10:44 Uhr

Sila Sahin bringt zweiten Sohn zur Welt

Sila Sahin ist zum zweiten Mal Mama geworden. Knapp ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Sohnes Elija erblickte nun ein zweiter Junge das Licht der Welt.

Sila Sahin ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das gab die deutsch-türkische Schauspielerin über das soziale Netzwerk Instagram mit einem Foto einer kleinen Babyhand bekannt. Es ist das zweite Kind für die 33-Jährige und ihren 26-jährigen Ehemann, den Fußball-Profi Samuel Radlinger.

"GZSZ"-Schauspielerin Sila Sahin bringt zwei Babys in einem Jahr zur Welt

Das veröffentlichte Bild verrät nicht nur das genaue Geburtsdatum (26. Juni 2019), sondern auch das Geschlecht: Nachdem Söhnchen Elija im Juli 2018 das Licht der Welt erblickte, hat Sahin erneut einen Jungen zur Welt gebracht - und das innerhalb eines Jahres.

Im Interview mit der Gala erklärte die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin, dass sie erst im fünften Monat von ihrer zweiten Schwangerschaft erfahren habe. Sahin habe sich gewundert, warum ihr Babybauch nicht weggegangen sei. Typische Anzeichen einer Schwangerschaft seien ihr wohl nicht aufgefallen.

Auch wenn die Überraschung wohl groß war, scheint sich das Paar sehr über die Ankunft des zweiten Sohnemannes zu freuen. So schrieb Sahin auf Instagram: "Hey hier sind wir! Endlich zu viert und total happy".

Sila Sahin war als erste Deutsch-Türkin auf dem Playboy-Cover

Im Juli 2016 hatten sich Sahin und Radlinger das "Ja"-Wort gegeben. Der 26-jährige Fußball-Profi spielte bereits für die österreichische Nationalmannschaft. Zur neuen Saison 2019/2020 wechselt der Keeper zum englischen Zweitligisten FC Barnsley.

Sila Sahin war bis 2014 in der Soap-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Ayla Höfer zu sehen. Seitdem tauchte sie in verschiedenen deutschen Fernsehserien auf, darunter "Verbotene Liebe", "Lindenstraße" und seit 2019 in "Nachtschwestern". Als Kandidatin in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" erreichte die Ex-GZSZ-Schauspielerin im Jahr 2013 den zweiten Platz. Die nun zweifache Mutter machte im Mai 2011 Schlagzeilen: Sie zierte als erste Deutsch-Türkin das Cover des Playboy-Magazins. (rlb, mit dpa)

