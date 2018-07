vor 28 Min.

Sila Sahin ist zum ersten Mal Mutter geworden

Sila Sahin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Schauspielerin hat einen Sohn zur Welt gebracht. Auf Instagram zeigte sie ein erstes Foto.

Sila Sahin hat einen Sohn bekommen. "Er ist da", schrieb die 32 Jahre alte Schauspielerin, die durch die Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bekannt wurde, am Donnerstag auf Instagram. Dazu stellte sie ein Foto, dass die kleinen Füße ihres Nachwuchses zeigt und versah das Ganze mit einem Herz und dem Stichwort "biggestloveofmylife", "größte Liebe meines Lebens".

Er ist da #biggestloveofmylife Ein Beitrag geteilt von Sila Sahin - Radlinger (@diesilasahin) am Jul 19, 2018 um 10:19 PDT

Auch der Vater des Jungen, Fußballprofi Samuel Sahin-Radlinger, zeigte sich auf Instagram überglücklich - und stolz auf seine Frau Sila Sahin. "Du hast mir das größte Geschenk auf Erden gemacht! Ich bin sehr dankbar, dass es allen gut geht und wir jetzt die schönste Zeit als kleine Familie genießen können", schrieb der 25-Jährige. Den Namen ihres ersten Kindes verrieten die beiden noch nicht.

Sila Sahin und Samuel Sahin-Radlinger: Hochzeit im Juni 2016

Sila Sahin und Samuel Sahin-Radlinger haben im Juni 2016 geheiratet. Nur drei Monate zuvor hatten sie ihre Verlobung bekanntgegeben. Sie leben in Norwegen, wo Samuel Sahin-Radlinger aktuell beim Erstligisten SK Brann Bergen verpflichtet ist. Der Ortsmarke von Instagram zufolge wurden die ersten Fotos ihres Sohnes in der Stadt an der Westküste Norwegens aufgenommen. (AZ)

