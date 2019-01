Silbereisen nennt Helene Fischer "beste Freundin" - heute gemeinsam im TV

19:39 Uhr

Florian Silbereisen und Helene Fischer sind in der ARD-Show "Schlagerchampions" wieder gemeinsam im TV zu sehen.

Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt - diese Nachricht erschütterte die Schlagerwelt. Heute sind sie zusammen bei den ARD-Schlagerchampions zu sehen.

Kurz vor Weihnachten hatten die beiden Schlagerstars Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ihre Trennung bekanntgegeben. Nun treten sie bereits wieder gemeinsam im Fernsehen auf - in der Sendung "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" am heutigen Samstag, 12. Januar, in der ARD.

Florian Silbereisen ist der Moderator dieses Abends, der sich um die Schlagerstars dreht, die im vergangenen Jahr besonders erfolgreich oder originell waren. Und da Helene Fischer die erfolgreichste deutsche Schlagersängerin ist, kommt es wenig überraschend, dass sie als Gast mit von der Partie ist.

Ebenfalls in der Live-Show zu sehen sind Andreas Gabalier, Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly, Marianne Rosenberg, Mitglieder der Kelly Family, Santiano und Pur. Am meisten dürften sich die Zuschauer aber dafür interessieren, wie Helene Fischer und Florian Silbereisen nach der Trennung miteinander umgehen.

Florian Silbereisen: Helene Fischer ist meine beste Freundin

Einen Rosenkrieg vor laufender Kamera wird es von den beiden Medienprofis aber sicherlich nicht zu sehen geben. Showmaster Florian Silbereisen sagte nach der Trennung von Helene Fischer, sie hätten weiterhin engen Kontakt und sie sei seine beste Freundin. "Helene und ich haben uns zwischen den Jahren getroffen und wir telefonieren fast täglich", sagte der 37-Jährige der Bild-Zeitung. "Auch wenn viele das nicht glauben wollen, wir sind und bleiben beste Freunde. Uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer."

Eine neue Freundin hat Silbereisen nach eigenen Worten nicht. Er sei auch nicht auf Tinder oder anderen Dating-Portalen unterwegs, sagte er dem Blatt. "Ich bin also nicht auf der Suche, aber ich bin optimistisch, dass ich am Ende nicht übrig bleibe."

Es wird auch nach den ARD-"Schlagerchampions" sehr wahrscheinlich weitere gemeinsame TV-Auftritte von Helene Fischer und Florian Silbereisen geben. Silbereisen träumt sogar von einer gemeinsamen TV-Show, wie er in seinem Trennungs-Statement mitteilte.

Fraglich ist allerdings, ob dann auch Helene Fischers neuer Freund, Tänzer Thomas Seitel, mit ihr zusammen auftreten wird. Seitel sichert die Sängerin bei ihren zum Teil waghalsigen Akrobateinlagen in ihren Bühnenshows. (AZ)

